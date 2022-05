Coppia si suicida dopo la scomparsa del figlio, poi ritrovato vivo dalla polizia

Del figlio 15enne si erano perse le tracce da giorni. Non è chiaro cosa le sia passato per la mente, ma la donna non ha retto allo stress della scomparsa e, quando le ricerche erano ancora in corso, si è tolta la vita. Lo stesso ha fatto il marito, dopo aver saputo della morte della moglie. Il ragazzo, invece, è stato trovato pochi giorni dopo mentre girovagava per un centro commerciale. Il dramma è avvenuto nel villaggio di Ferreiros, nel nord della Spagna, all'inizio di maggio.

Tutto è iniziato il 2 maggio, quando Sophie, cittadina olandese residente in Spagna dal 2014, ha appreso della scomparsa del figlio di 15 anni, Kolen. È stata la scuola a dare l'allarme. Durante le operazioni di ricerca per trovare suo figlio, Sophie ha deciso di togliersi la vita. A scoprire il suo corpo è stata la a polizia spagnola. La donna aveva lasciato un biglietto d'addio.

Il compagno di Sophie, Raymond, anche lui olandese era in Francia al momento della morte della moglie. È tornato in Spagna quando ha appreso la notizia e non è stato arrestato dalla polizia, che non lo ha ritenuto sospetto. L'uomo si è suicidato poche ore dopo essere arrivato a Ferreiros. Secondo quanto ricostruito dai media spagnoli, Raymond aveva cominciato a soffrire di depressione in seguito alla pandemia: si era isolato a casa, e lo stesso chiedeva di fare a Sophie e Kolen.

Al 15enne era stato impedito di andare a scuola, e forse anche per questo, il giovane aveva cominciato ad avere dei problemi psicologici. I vicini raccontanto che le fughe da casa di Kolen erano state sempre più frequenti. E i genitori avevano deciso di farlo seguire da uno psicologo. L'ultima fuga, però, ha fatto crollare la già fragile stabilità della coppia, che si era trasferita in Spagna dopo aver percorso il famoso Cammino di Santiago. Stando ai racconti degli amici, quell'esperienza li aveva portati a lasciarsi alle spalle lo stress dei precedenti lavori nei Paesi bassi, e a cercare una vita più serena nei piccolo villaggio di Ferreiros.

Il trasferimento sembrava aver prodotto i risultati sperati, ma per poco: la pandemia aveva riportato la depressione nelle vite dei due coniugi. Riversandosi anche su Kolen. Il 15enne è stato trovato in un centro commerciale pochi giorni dopo il duplice suicidio. La polizia ha preso in custodia il ragazzo in attesa dell'arrivo del padre biologico.