Si sposano a 91 e 89 anni, dopo essere stati insieme per 60 anni

Sono stati insieme per 60 anni, 60 anni di amore e di fedeltà. In questo periodo hanno anche avuto ben cinque figlie, che hanno cresciuto con lo stesso amore che provavano l'una per l'altro. Ma non avevano mai sentito la necessità di sposarsi. Almeno fino ad oggi. E così una coppia di 91 e 89 anni si è finalmente unita in matrimonio in quello che, di fatto, potrebbe essere l'anno delle loro nozze di diamante.

Come racconta la Bbc Alex e Jane Hamilton si sono incontrati per la prima volta a Birmingham, in Inghilterra, nel 1956, quando erano entrambi con altri partner. Tra i due è però nata una forte attrazione e hanno deciso di mettersi insieme, pur vivendo distanti. Non potendo però stare separati, sei anni dopo decisero di iniziare una nuova vita insieme nella città natale di Alex, Edimburgo, in Scozia. La coppia aveva occasionalmente parlato di sposarsi nel corso degli anni, ma alla fine non l'avevano mai fatto, e avevano continuato la loro vita, impegnati anche a gestire la propria azienda di burro e formaggio.

"Non ci siamo mai fidanzati. Ma poi, solo poche settimane fa, Alex era seduto in fondo al letto e ha detto, penso che dovremmo sposarci, e basta”, ha raccontato Jane Hamilton a Bbc Radio Scotland. "Abbiamo una relazione brillante. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi come la maggior parte delle persone, ma non ci sono mai stati dubbi in nessuna delle nostre menti", ha aggiunto.

E così il signor e la signora Hamilton si sono sposati sabato nella loro chiesa parrocchiale locale a Tillicoultry, nel Clackmannanshire e hanno partecipato ai festeggiamenti le loro due figlie Sally e Kate, i figli di Alex, Gordon e Neil e la figlia di Jane, Beverley, così come i loro 11 nipoti. La coppia ha detto di aver avuto "il matrimonio perfetto", con immancabile suonatore di cornamusa, e ora è in attesa di partire per la luna di miele ufficiale prevista per il mese prossimo. "Mi sento molto bene. Abbiamo trascorso un weekend fantastico, un matrimonio fantastico. Tutti si sono divertiti ed è stato semplicemente perfetto. "Sono venuti tutti i nostri figli e nipoti, con la mia nipote maggiore come damigella d'onore e il figlio di Alex come testimone", ha detto Jane Hamilton.