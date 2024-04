Vive con 159 gatti e 7 cani (alcuni morti) in una casa di 80 metri quadri: "Scusate, ho fatto un pasticcio"

La polizia, che intervenuta per sedare una lite, si è trovato davanti una scena agghiacciante, in quello che sembrava dall'esterno un normalissimo appartamento di Nizza, in Costa Azzurra. Dentro, 159 gatti e sette cani in ottanta metri quadri.

Gli animali si muovevano nella sporcizia, feci ovunque; erano disidratati e malnutriti, molti infettati da parassiti. Almeno due gatti e due cani erano morti, coi corpi lasciati a decomporsi in un bagno dell'abitazione. I due inquilini, una donna di 68 anni e un uomo di 52 anni, sono stati condannati a un anno con sospensione della pena. Imposto anche il divieto permanente di tenere animali domestici. Dovranno anche versare 150.000 euro a enti di beneficenza che si occupano dei diritti degli animali.