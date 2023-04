In copertina su Playboy, bufera sull'autrice della legge contro catcalling e molestie

È stata l'autrice della legge francese contro catcalling e molestie sulle donne, ma ora è finita nella bufera per aver posato per la copertina di Playboy a cui ha concesso una intervista in cui parla di diritti delle donne e delle persone Lgbt+. Con questa scelta la segretaria di Stato agli Affari sociali, Marlene Schiappa, ha causato polemica all'interno della stessa maggioranza di governo e nel suo partito. Anche la premier Elisabeth Borne le avrebbe telefonato per dirle che la sua intervista alla rivista erotica non era "affatto appropriata, soprattutto nel periodo attuale".

La polemica arriva in un momento di forte agitazione sociale nel Paese, con il governo del presidente Emmanuel Macron che sta affrontando una fortissima opposizione da parte dei sindacati per la riforma delle pensioni. La copertina di Playboy, del numero che dovrebbe uscire l'8 aprile, sarà accompagnata da un'intervista di 12 pagine in cui Schiappa parla dei diritti delle donne e della comunità Lgbt+. "Difendere il diritto delle donne ad avere il controllo del proprio corpo è un'attività che si svolge ovunque e in ogni momento. In Francia le donne sono libere. Con tutto il rispetto per i detrattori e gli ipocriti", si è difesa su Twitter Schiappa. "In un Paese in cui il presidente parla a Pif e il suo ministro Schiappa a Playboy, il problema sarebbe l'opposizione. La Francia sta andando fuori strada", ha twittato Jean-Luc Mélenchon, il leader del partito di opposizione di estrema sinistra La France Insoumise, citando anche la scelta di Macron di rilasciare un'intervista alla rivista per bambini Pif Gadget.

E con il Paese che ribolle per l'innalzamento dell'età pensionabile, ha fatto discutere anche la scelta del ministro del Lavoro, Olivier Dussopt, in prima linea nella riforma, di rilasciare un'intervista al quotidiano Têtu, in cui ha rivelato la sua omosessualità. "Siamo nel bel mezzo di una crisi sociale, c'è un problema a mantenere l'ordine nel paese, ci sono persone tra la vita e la morte e ho l'impressione che si stia creando una cortina di fumo, tra Têtu, Pif Gadget e Playboy", ha deplorato la deputata ecologista Sandrine Rousseau. "Che rispetto avete per il popolo francese, per coloro che dovranno lavorare due anni in più, che stanno manifestando, che stanno perdendo giorni di paga, che non possono mangiare a causa dell'inflazione", ha aggiunto.