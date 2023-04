Un'azienda controllava i dipendenti usando il riconoscimento facciale

Controllava il rispetto dei turni di lavoro e la produttività dei propri dipendenti utilizzando la tecnologia del riconoscimento facciale, il tutto a loro insaputa. Un'azienda di Alicante, in Spagna, ha prima chiesto ai lavoratori una foto garantendo loro che le immagini sarebbero servite solo "per pubblicazioni sul sito web, volantini o altro materiale di supporto", poi l'ha invece utilizzata per i suoi sistemi di sorveglianza. Per ragioni di violazione della privacy, la fabbrica Plastic Forte è stata multata, anche se dopo aver riconosciuto le proprie colpe ha ottenuto una riduzione del 20% dei costi.

La multa (inizialmente di 20mila euro, poi ridotta a 12mila) è arrivata da parte dell'Agenzia spagnola per la protezione dei dati (Aedp) in seguito ad una segnalazione di un impiegato che aveva chiesto all'azienda informazioni sui dati personali trattati, scrive El Diario. Pur avendo un registro orario dei periodi in cui il dipendente si trovava nei luoghi di lavoro, la documentazione fornita dall'azienda di prodotti in plastica non menzionava il possesso dei dati biometrici (definiti dal regolamento europeo come dati personali relativi a caratteristiche fisiche ottenuti con un trattamento tecnico specifico) del personale.

Tra gli usi dell'intelligenza artificiale, quella che impiega l'immagine del volto della persona è una delle tecniche considerate più "ad alto rischio". Per questo, i regolatori della privacy dei vari Paesi dell'Ue hanno chiesto che venga utilizzata solo quando non sono disponibili opzioni più sicure. Un principio che è stato violato da Plastic Forte, che ha usato il riconoscimento facciale per controllare il tempo di lavoro dei propri dipendenti senza informarli, pur disponendo comunque di sistemi di vigilanza meno invasivi come il timbro dei cartellini.

L'azienda ha sostenuto davanti all'Aedp che la legge le impone di tenere un registro degli orari di lavoro e che, essendo questo "l'unico scopo" dei dati biometrici raccolti, non si riteneva obbligata a notificare l'uso di questa tecnologia. Nonostante questo, Plastic Forte ha comunque deciso di rinunciare al diritto di presentare accuse e questo, assieme al pagamento tempestivo, le ha consentito una multa finale di "soli" 12mila euro.

Nella risoluzione, l'Aepd ha precisato che l'uso del riconoscimento del viso per il controllo delle presenze è "un sistema di identificazione altamente intrusivo per le libertà fondamentali delle persone". Il suo utilizzo non è vietato, ma richiede una valutazione d'impatto che deve includere un'analisi della "necessità e proporzionalità" di tali sistemi. Possono essere diversi i rischi associati ad un uso sbagliato di tecniche come questa, a partire dal dirottamento delle informazioni biometriche verso "banche dati centralizzate" meno sicure, ha ricordato l'Aepd.

Nel caso in cui si decida comunque di implementare il sistema, l'agenzia ha sottolineato che bisogna tenere conto della quantità di dati facciali raccolti e cercare di ridurli al minimo. "Da un lato, la dimensione del modello dovrebbe essere sufficientemente grande per gestire la sicurezza e, dall'altro, non dovrebbe essere troppo grande per evitare rischi di ricostruzione dei dati biometrici", ha scritto nel suo comunicato.

Quello di Plastic Forte non è un caso isolato, considerando che sono diverse le situazioni un cui l'ente spagnolo della privacy ha dovuto sanzionare registrazioni di immagini o di audio illecite. Anche questo mercoledì, l'Aepd ha multato un'altra azienda per aver installato un sistema di videosorveglianza in grado di trasmettere audio in tempo reale da un locale, senza però informare i lavoratori o i clienti. "La registrazione vocale costituisce una grande intrusione nella privacy", ha scritto nella risoluzione.