La Serbia tradisce l'Ue con Putin: nuovo contratto per forniture di gas russo

Candidati a entrare nell’Unione europea, ma anche alleati della Russia nonostante l’invasione dell’Ucraina. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha annunciato di aver raggiunto un nuovo accordo triennale con la Russia per la fornitura di gas naturale “estremamente favorevole” per Belgrado. La notizia è arrivata a poche ore dall’inizio del Consiglio europeo nel quale i leader Ue sperano di raggiungere un’intesa anche sullo stop alle importazioni di petrolio dalla Russia. A differenza degli altri Paesi candidati ad entrare nell’Ue, il governo di Belgrado ha dunque deciso di rafforzare il suo legame con la Russia, di fatto tradendo le aspettative di Bruxelles.

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, le istituzioni di Bruxelles hanno infatti chiesto a tutti i Paesi candidati a entrare nell’Unione europea di sostenere la politica sanzionatoria degli Stati membri condannando l’invasione del Paese e cercando di aumentare l’isolamento economico ai danni di Mosca. Comportamento mantenuto da diversi governi dei Balcani occidentali, ma non dalla Serbia.

“L'accordo raggiunto dal presidente Vucic con il presidente Putin è la prova di quanto sia rispettata la decisione della Serbia di non partecipare all'isteria anti-russa”, ha affermato il ministro dell’Interno della Serbia, Aleksandar Vulin. “Il leader libero, le persone libere, prendono decisioni che sono buone per la Serbia e non accettano ordini”, ha aggiunto Vulin, noto per le sue posizioni filo-russe.

A prescindere dalle scelte delle ultime settimane, Belgrado rimane strutturalmente legata a Mosca per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia. Nel 2008, la Serbia ha infatti affidato i suoi settori del gas e del petrolio alle società russe. Gazprom Neft e Gazprom detengono insieme una quota di maggioranza nell'unica compagnia petrolifera del Paese, mentre la sola Gazprom è l'azionista di maggioranza nell'unico impianto di stoccaggio del gas della Serbia.