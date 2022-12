Salgono i contagi e Macron chiede di rimettere la mascherina: "Serve responsabilità"

Il presidente francese Emmanuel Macron è tornato a indossare la maschera come "gesto di responsabilità" e dicendo che è necessario "riprendere le abitudini" di fronte alla recrudescenza dell'epidemia di Covid-19. "Sto seguendo le raccomandazioni del mio ministro", ha detto, insieme al ministro della Salute François Braun, anch'egli con la maschera, durante un viaggio nei pressi di Poitiers. Per ora il ritorno delle mascherine è "su base volontaria", ha precisato.

"Di fronte alla recrudescenza dell'epidemia penso che sia bene educare perché non vogliamo tornare necessariamente a obblighi generalizzati", ha continuato il capo di Stato. "Quindi è anche un modo per riprendere abitudini basate sul volontariato e sullo spirito di responsabilità", ha sottolineato. Di fronte a una nona ondata di Covid-19 che si aggiunge alle epidemie di influenza e bronchiolite, il governo continua a rifiutare la coercizione, ma non esclude di indurire la propria posizione sulla maschera se la situazione lo richiederà.

Domenica il ministro della Salute ha lanciato un "appello solenne" per incoraggiare i più vulnerabili a vaccinarsi di fronte a questa ondata. Ieri il Paese è tornato a superare la soglia dei 100mila casi Covid quotidiani: non accadeva da luglio. In Francia, le prime otto ondate hanno fornito una certa immunità alla popolazione, che è in gran parte vaccinata ma è in ritardo per il secondo richiamo. Ma se il numero totale di pazienti ricoverati rimane ben al di sotto dei livelli massimi osservati quest'anno, alcuni temono che questa ripresa potrebbe colpire un sistema sanitario già in difficoltà.

La pandemia ha ucciso più di 158mila persone in Francia e, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), più di 6,6 milioni nel mondo.