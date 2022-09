“Consumi di meno? Noi ti tagliamo la bolletta”: l’iniziativa

Premiare il consumo responsabile. Mentre si avvicina il difficile inverno nel quale gli europei non potranno fare affidamento sul gas russo per riscaldare le proprie case, si moltiplicano le iniziative per incoraggiare il risparmio di elettricità. Due aziende francesi del settore dell’energia, TotalEnergies ed Engie, hanno infatti promesso dei bonus ai loro clienti che riusciranno a ridurre i consumi durante la stagione fredda.

TotalEnergies ha annunciato che i suoi bonus andranno dai 30 ai 120 euro e saranno destinati ai clienti che riusciranno a far calare i consumi dal 5 al 20 per cento rispetto all'inverno precedente. Per poterne beneficiare - riporta il giornale Le Parisien - gli abbonati devono essere clienti di TotalEnergies almeno da novembre 2021, occupare lo stesso alloggio a partire dalla stessa data e disporre di un contatore ‘smart’ che consentirà all’azienda di calcolare il risparmio energetico dell’inverno alle porte rispetto al periodo novembre 2021-marzo 2022. Il bonus-risparmio andrà a compensare la fattura del mese di aprile 2023.

Anche il gruppo energetico rivale Engie, operativo sia in Francia che in Belgio, ha annunciato un programma di bonus che entrerà in vigore a partire da metà ottobre e andrà a vantaggio delle famiglie che riducono i consumi nei giorni in cui la rete è particolarmente sollecitata dalla richiesta di elettricità.

Per i clienti che riducono i consumi dal 10 al 20 per cento nei giorni di massima richiesta, Engie offrirà sconti da 5 a 10 euro, ha affermato l’azienda. I programmi di incentivo dei fornitori francesi di elettricità vanno incontro alle richieste di una maggiore “sobrietà energetica” arrivate nelle scorse settimane dal presidente Emmanuel Macron. Con lo stop all’arrivo del gas russo e parte delle centrali nucleari francesi ferme per manutenzione, in tanti si interrogano se la Francia, considerata una potenza energetica europea, sarà capace di far fronte al fabbisogno invernale. Nel dubbio, meglio risparmiare.