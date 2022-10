I leader dell'Ue a Bruxellles cercano un compromesso per ridurre i prezzi dell'energia

Diretta

I 27 capi di Stato e di governo riuniti a Bruxelles discutono di price cap, titoli comuni, modello iberico e in generale di come rispondere alla crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina

A Bruxelles si riuniscono i capi di Stato e di governo dei 27 Paesi membri, per un Consiglio europeo che oggi e domani li vedrà impegnati a provare a trovare un difficile compromesso sugli interventi da mettere i campo per provare ad abbassare i prezzi dell'energia. Si tratterà con ogni probabilità l'ultimo a cui parteciperà Mario Draghi.

Sul tavolo l'ultima proposta presentata mercoledì dalla Commissione che prevede una sorta di price cap, non un vero e proprio tetto ai prezzi di vendita ma comunque un complicato meccanismo per evitare che i costi del gas schizzino sui mercati. Si discuterà anche del cosiddetto “modello iberico”, messo in campo da Spagna e Portogallo,che stanno usando fondi pubblici per abbassare il costo degli idrocarburi usati per produrre elettricità, e quindi ridurre i prezzi di quest'ultima.

Il modello è osteggiato dalla Commissione che teme che se fosse esteso a livello europeo questo falserebbe il mercato unico, in quanto alcuni produttori che esportano elettricità in altri Stati potrebbero sfruttarlo per battere la concorrenza internazionale. Si parlerà anche ovviamente dl conflitto ucraino e anche delle relazioni con la Cina alla luce della terza elezione di Xi Jimping alla leadership del Partito comunista.