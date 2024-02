"Le leggi anti-migranti dell'Italia favoriscono i trafficanti"

Le leggi dell'Italia per combattere l'immigrazione finiscono per favorire i trafficanti e le loro reti criminali. È l'accusa contenuta nell'ultimo rapporto di Greta, il gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani.

Nel documento, si stima che ogni anno nel nostro Paese vi siano tra le 2.100 e le 3.800 vittime della tratta. "Mentre la maggior parte delle vittime sono donne, il numero di uomini e vittime transgender è aumentato - scrive il Consiglio d'Europa (organizzazione internazionale per la difesa della democrazia e dei diritti umani, da non confondere con l'Unione europea, ndr) -. Lo sfruttamento sessuale resta predominante, ma cresce il numero delle vittime dello sfruttamento lavorativo". Riguardo allo sfruttamento lavorativo, il rapporto segnala che i settori a più alto rischio sono l'agricoltura, il tessile, i servizi domestici, l'edilizia e quello turistico.

Il Consiglio d'Europa rileva poi che le cifre sul numero delle vittime "non riflettono la reale portata del fenomeno della tratta di esseri umani in Italia, a causa delle persistenti limitazioni delle procedure esistenti per identificare le vittime, nonché di un basso tasso di autodenuncia da parte delle vittime che temono di essere punite o deportate". Ed è qui che arriva la stoccata al governo sulle leggi anti-migranti: "Le misure restrittive sull’immigrazione adottate dall'Italia", scrive il Consiglio d'Europa, favoriscono "un clima di criminalizzazione dei migranti, con il risultato che molte potenziali vittime della tratta non denunciano i loro casi per paura di detenzione e deportazione".

Il rapporto esprime preoccupazione anche per la "diminuzione del numero di indagini, procedimenti giudiziari e condanne per tratta di esseri umani" in Italia. "Anche se il tribunale concede un risarcimento alle vittime che partecipano come parte civile in un procedimento penale, possono trascorrere diversi anni prima della decisione definitiva" e c'è il timore "che nessuna vittima della tratta abbia ricevuto un risarcimento dal fondo per le misure anti-tratta", si legge nel rapporto.

Per questo, il Consiglio d'Europa "invita le autorità a garantire che i reati di tratta di esseri umani siano indagati in modo proattivo e tempestivo e portino a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive". Inoltre, "le vittime della tratta dovrebbero ottenere una decisione sul risarcimento nell’ambito del procedimento penale, entro un termine ragionevole" e "le autorità dovrebbero rendere il sistema di risarcimento statale effettivamente accessibile".

Infine, il rapporto invita l'Italia a rafforzare le misure di lotta alla tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, "anche garantendo che risorse sufficienti siano messe a disposizione degli ispettori del lavoro, rafforzando il monitoraggio dei settori a rischio e garantendo che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori migranti soddisfino i requisiti previsti dalla normativa al fine di prevenire abusi", conclude il Consiglio d'Europa.