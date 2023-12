Concentrata sull'Ucraina, l'Ue ignora completamente Gaza

L'Unione europea è pienamente concentrata sull'Ucraina e dedica pochissime attenzioni a Gaza. Emerge questo dal Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre appena concluso a Bruxelles. Nonostante le rassicurazioni fornite in conferenza stampa da Charles Michel e da Ursula von der Leyen, nelle conclusioni finali adottate all'unanimità dai 27 viene dedicato un solo rigo e molto vago al Medio-oriente. Sono invece ben più dettagliate le promesse, i soldi e le attenzioni destinate a Kiev e al conflitto con la Russia.

Unione Europea promette 50miliardi a Kiev

"Il Consiglio europeo ha tenuto un approfondito dibattito strategico sul Medio Oriente". Questa l'unica frase scritta nelle conclusioni della riunione dei leader degli Stati membri dell'Ue a Bruxelles. È l'unica relativa alla guerra tra Israele ed Hamas e alla drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. La scelta è il frutto di profonde divisioni tra i 27 Paesi del blocco europeo come pure dell'attenzione concentrata invece su Kiev. Bruxelles e le capitali europee sono decise a destinare 50 miliardi di euro all'Ucraina nei prossimi quattro anni, ma sono rimaste bloccata per ora dal veto dell'Ungheria di Viktor Orban.

Al lavoro su progetto "Due popoli due Stati"

Qualche parola in più sul Medio Oriente la spende il presidente del Consiglio europeo Charles Michel durante la conferenza stampa conclusiva: "Abbiamo registrato una forte unità attorno alla necessità di garantire la sicurezza di Israele e il suo diritto di difendersi e abbiamo condannato la scelta di Hamas di usare gli ostaggi come scudi umani", ha introdotto il politico belga. Michel ha evidenziato come i governi dei Paesi membri abbiano "sensibilità diverse", tra chi vuole una "pausa umanitaria" e coloro che chiedono un "cessate il fuoco". "Ma questo tema non deve nascondere l'essenziale, che è la determinazione comune e condivisa di essere mobilitati sul piano umanitario", ha precisato Michel, e "del processo politico per arrivare alla soluzione dei due Stati". Quello in Medio Oriente, ha proseguito il presidente del Consiglio europeo, "è un conflitto che porta drammi, dolori, sofferenze e ha conseguenze in termini di destabilizzazione e polarizzazione delle nostre società", ha aggiunto il belga.

Ipotesi diverse su aiuti umanitari a Gaza

Dopo aver ripetuto la condanna agli attacchi condotti da Hamas, ha affermato: "Chiediamo il rilascio degli ostaggi e ripetiamo che il diritto alla difesa di Israele deve essere esercitato all'interno del diritto internazionale e che deve essere garantito l'accesso umanitario". A questo proposito, Michel ha ricordato ad esempio l'idea avanzata già da diverse settimane da Cipro di creare un "corridoio marittimo" per supportare Gaza e inviare una mole superiore di aiuti, evitando così i blocchi terrestri e le difficoltà di accesso da parte dei camion pieni di aiuti umanitari. Questa soluzione comporta a sua volta altri problemi logistici, vista l'assenza di porti nella Striscia palestinese affacciata sul Mediterraneo, a cui stanno lavorando vari esperti. "Oltre alla dimensione umanitaria, c'è da considerare il processo politico per creare due Stati", ha ricordato ancora Michel, che ha rivelato come siano state fatte delle "proposte per fare progressi importanti", senza però specificare di cosa si tratti in concreto.

Niente sanzioni per coloni israeliani violenti

C'era grande attesa per una decisione relativa ai coloni israeliani, che in Cisgiordania hanno moltiplicato e intensificato gli attacchi nei confronti dei palestinesi e delle loro famiglie. La violenza dei coloni era già aumentata prima del 7 ottobre, dopo il via libera all'espansione degli insediamenti concessi dal governo guidato da Benjamin Netanyahu. In totale Israele conta oltre 700mila coloni distribuiti in 150 insediamenti autorizzati dal governo e 128 avamposti non autorizzati in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Dopo l'attacco da parte di Hamas, le aggressioni dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania sono raddoppiate. Uomini armati e in uniforme si sono presentati nei villaggi palestinesi minacciando di uccidere chi non se ne andava, affermano residenti, attivisti israeliani per la pace e l'Onu.

Per queste ragioni Spagna, Irlanda, Malta e Belgio avevano avanzato l'idea di imporre sanzioni e spingevano per il blocco d'ingresso e dei beni nei confronti dei coloni israeliani accusati di violenze contro i palestinesi in Cisgiordania, in linea con le decisioni degli Stati Uniti. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si era detta favorevole all'iniziativa. In settimana, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Bruxelles, la politica tedesca aveva detto che "l'aumento della violenza da parte dei coloni estremisti sta infliggendo enormi sofferenze ai palestinesi". Questo, ha proseguito, "sta mettendo a repentaglio le possibilità di raggiungere una pace duratura. Potrebbe anche rendere più instabile l'intera regione".

Le parole di Meloni sul Medio Oriente

L'idea delle sanzioni contro i coloni era stata sin da subito avversata dall'Italia. Rispetto allo stallo dei 27 sul conflitto tra Israele e Hamas e la situazione nei territori palestinesi occupati, è intervenuta al termine del vertice anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Sul Medio Oriente c'è stata una discussione molto approfondita, ma si è preferito ribadire le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo perché se avessimo in qualche maniera rinnovato quelle conclusioni, probabilmente alcune divergenze avrebbero reso il lavoro difficile". Meloni ha confermato che l'Unione europea è al lavoro sull'idea di "due Popoli due stati", ribadendo il lavoro sul fronte umanitario "che l'Europa può fare e che l'Italia sta facendo", ha concluso la premier. Manca ancora però l'unanimità per una risposta compatta e incisiva come quella avuta nei confronti dell'Ucraina.