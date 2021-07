Comune minaccia chiesa: abbassi il volume delle campane o multa di 1000 euro al giorno

Succede in Olanda, dove le autorità locali hanno accolto il ricorso di un gruppo di residenti. Ma i fedeli non ci stanno

La saga di Camillo e don Peppone sembra rivivere a Voorburg, piccolo centro di 40mila anime in Olanda. Il Comune ha intimato alla chiesa di Sint Martinuskerk di abbassare il volume delle campane o sarà multata di 1.000 euro per ogni giorno di violazione. La locale Agenzia per l'ambiente ha infatti accolto il ricorso di un gruppo di residenti che lamentano i rumori provenienti di Haaglanden, a seguito delle denunce di un piccolo gruppo di residenti locali.

La vicenda dura da circa un anno, quando sono partite le prime lamentele di alcuni cittadini infastiditi dal rumore delle campane, che da 125 anni (ossia da quando è stata costruita la chiesa) risuonano quattro volte ogni ora, anche di notte. Secondo i responsabili della parrocchia, a protestare erano state quattro persone in tutto. Ma il consiglio comunale diede seguito alle lamentele e la chiesa fu costretta ad abbassare il volume delle campane e a risintonizzare gli orologi, come racconta il sito Omroepwest.

Sembrava tutto risolto, ma i fedeli di Voorburg non gradirono la decisione. E così, raccolte 500 firme, hanno chiesto alla parrocchia di ripristinare il tradizionale volume. Cosa che la chiesa accettò di fare di buon grado. Ma non aveva fatto i conti con le resistenze dei residenti anti-campane, che stavolta si sono affidati alle vie legali, sostenendo che anche gli edifici religiosi devono rispettare le norme sull'inquinamento acustico.

A questo punto, l'Agenzia per l'ambiente ha effettuato delle misurazioni ed è giunta alla conclusione che il livello sonoro delle campane della chiesa supera il livello massimo. E il Comune ha inviato una lettera alla parrocchia chiedendo di adeguarsi alle conclusioni dell'agenzia e ridurre il volume delle campane, pena una sanzione di 1.000 euro al giorno. Una minaccia che non sembra aver smosso di troppo la resistenza dei fedeli: la parrocchia ha annunciato ricorso per difendere non solo le campane di Voorburg, ma quelle di tutta l'Olanda: "Questo caso potrebbe avere conseguenze per tutte le chiese dei Paesi Bassi", hanno avvertito i responsabili della chiesa di Sint Martinuskerk.