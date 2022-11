Comprano casa ma trovano il cadavere del vecchio inquilino dentro: era lì da 2 anni

L'acquisto di un appartamento abbandonato in Svezia ha portato a una macabra sorpresa per il nuovo proprietario: il cadavere del vecchio inquilino. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il corpo dell'uomo giaceva nell'appartamento da circa due anni. Ma nessuno si era accorto della sua prensenza, e questo nonostante prima dell'acquisto un agente immobiliare e molti acquirenti interessati avessero visitato l'appartamento: nessuno di loro ha notato corpo mummificato che giaceva ai piedi del letto.

La casa si trova a Göteborg ed era stata messa in vendita a maggio perché l'inquilino, ossia il vecchio proprietario, non aveva pagato le bollette. L'ufficiale giudiziario ha dunque provveduto alla confisca dell'appartamento e alla sua messa in vendita. Secondo la legge, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto visitare ed esaminare accuratamente la casa prima di far partire la vendita, ma a quanto pare questo non è avvenuto.

Il corpo del vecchio proprietario è stato scoperto solo settimane dopo l'acquisto, quando la polizia ha ricevuto un allarme da un perito, inviato dai nuovi proprietari a visionare l'appartamento. Nel rapporto della polizia si legge che il vecchio inquilino, che aveva 80 anni, "giaceva a metà sotto un letto nel soggiorno" e viene descritto come una "mummia".

La figlia dell'uomo ha raccontato di aver troncato i rapporti con il padre anni fa. Tuttavia, è sbalordita dal fatto che l'appartamento non sia stato perquisito correttamente e che l'ufficiale giudiziario non abbia contattato la famiglia per scoprire dove fosse andato il vecchio residente. Un portavoce del fiduciario del governo che ha venduto l'appartamento afferma che, per motivi di privacy, gli effetti personali dei vecchi residenti non sono stati esaminati in modo approfondito e che per questo motivo non è stato trovato il corpo.