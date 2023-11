L'Ucraina un passo più vicina all'ingresso nell'Unione europea

L'Ucraina è pronta per iniziare i negoziati per entrare a far parte dell'Unione europea. In tempi record la Commissione europea ha dato il via libera al Paese dilaniato dalla guerra con la Russia di Vladimir Putin, per iniziare il percorso per aderire al blocco. "Dieci anni fa sono iniziate le proteste del Maida, in cui hanno sparato alle persone che indossavano la bandiera europea. E ora 10 anni dopo, è un giorno storico e la Commissione raccomanda che il Consiglio apra i negoziati di adesione per Ucraine e Moldavia", ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen, in conferenza stampa dopo la pubblicazione del report sull'allargamento, che non riguarda solo Kiev ma diversi Stati che aspirano a entrare a far parte dell'Ue.

L'esecutivo comunitario riconosce che l'Ucraina ha raggiunto gran parte degli obiettivi fissati nella road map in 7 fasi stabilita da Bruxelles nel giugno del 2022. Kiev "ha istituito un sistema trasparente di preselezione dei giudici della Corte costituzionale e ha riformato gli organi di governance giudiziaria. Ha ulteriormente sviluppato il suo track record di indagini e condanne per corruzione ad alto livello e ha rafforzato il suo quadro istituzionale. Ha compiuto passi positivi in uno sforzo più ampio e sistemico per affrontare l'influenza degli oligarchi e ha inoltre dimostrato la capacità di compiere progressi nell'allineamento all'acquis dell'Ue, anche in tempo di guerra", afferma una nota dell'esecutivo comunitario.

"Gli ucraini stanno riformando profondamente il loro Paese e si stanno preparando all'adesione, anche se stanno combattendo una guerra esistenziale", ha dichiarato von der Leyen. La palla ora passa al Consiglio europeo, che dovrà dare il via libera politico e formale, e lì non è sicuro che il via libera ci sarà, alcuni Paesi, come l'Unghieria di Viktor Orban, potrebbero imporre i loro veto se lo volessero. Il prossimo Summit è previsto per metà dicembre, e allora dovrebbe essere il giorno della verità.

