Tagli, tasse e sanzioni: Ursula svela il piano Ue per sfidare Mosca

Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen ha voluto ribadire in ogni modo, anche simbolico, che l'Europa è al fianco dell'Ucraina. La presidente della Commissione, per pronunciare il discorso più importante dell'anno, quello che delinea le future priorità di Bruxelles, è andata al Parlamento europeo vestita di blu e giallo, i colori della bandiera della nazione invasa dalla Russia di Vladimir Putin. Al suo fianco, in Aula, è stata fatta sedere l'ospite d'onore della giornata: la first lady Olena Zelenska, con cui poi von der Leyen si recherà oggi a Kiev per incontrare il premier Volodymyr Zelensky. Tra le lingue in cui è stato tradotto il discorso c'era anche l'ucraino, la prima volta nella storia che un privilegio del genere viene accordato a una lingua non ufficiale dell'Ue.

“Questa non è solo una guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. È una guerra contro la nostra energia, la nostra economia, i nostri valori e il nostro futuro. È uno scontro tra l'autocrazia e la democrazia”, ha tuonato la presidente che si è detta sicura che “grazie al coraggio e alla solidarietà, l'Europa avrà la meglio e Putin perderà”. L'Europa è stata al fianco di Kiev "fin dal primo giorno, con armi, fondi, ospitalità per i rifugiati", e mettendo in campo "le sanzioni più severe che il mondo abbia mai visto", ha rivendicato la presidente, sostenendo che in Russia "il settore finanziario è allo stremo", in quanto l'Occidente ha "estromesso tre quarti del settore bancario russo dai mercati internazionali".

In seguito alle sanzioni "quasi mille società internazionali hanno lasciato il Paese. La produzione automobilistica è crollata di tre quarti rispetto allo scorso anno. Aeroflot è costretta a lasciare a terra i suoi aerei perché non trova più pezzi di ricambio". L'industria russa "è alla deriva", ha detto von der Leyen secondo cui "è stato il Cremlino a mettere l'economia russa sulla via della rovina", e questo risultato è stato "il prezzo da pagare per la scia di morte e distruzione lasciata da Putin". E per questo "le sanzioni resteranno in vigore. È il momento della risolutezza, non delle concessioni", ha assicurato la presidente.

Ma il presidente russo non è stato l'unico bersaglio delle sue critiche. Nel presentare le misure che Bruxelles intende mettere in campo per combattere la crisi energetica scatenata dal conflitto, von der Leyen si è scagliata anche contro chi sta facendo affari d'oro grazie alla guerra. La Commissione europea, ha spiegato, propone di introdurre "un tetto ai ricavi delle aziende che producono energia elettrica a basso costo. Queste aziende stanno realizzando ricavi che non hanno mai contabilizzato, che non si sarebbero mai nemmeno sognati. Nella nostra economia sociale di mercato, i profitti sono buoni ma in questi tempi è sbagliato ricevere straordinari profitti record beneficiando della guerra e sulle spalle dei consumatori".

Nel mirino di Bruxelles ci sono in particolare le aziende che producono elettricità da rinnovabili o dal nucleare, aziende che non hanno avuto alcun aumento dei costi di produzione, ma che grazie alle volatilità del mercato, hanno aumentato comunque i prezzi e i volumi di vendita. Nel pacchetto anti-crisi, c'è anche la richiesta di un contributo di solidarietà dalle "principali compagnie petrolifere, del gas e del carbone stanno realizzando enormi profitti". I profitti in "questi tempi devono essere condivisi e convogliati a chi ne ha più bisogno", ha detto, stimando che la proposta "raccoglierà più di 140 miliardi di euro per gli Stati membri per attutire direttamente il colpo".

Ma non c'è solo chi specula ovviamente, tante società stanno anche subendo le gravi conseguenze di questa crisi, e per venire loro incontro la Commissione Ue emenderà il quadro attuale per gli aiuti di Stato allo scopo di sostenere le aziende che forniscono energia e permettere loro di fronteggiare le richieste di alti margini e gestire i problemi di liquidità conseguenti. “Collaboreremo con le autorità di regolamentazione del mercato per attenuare questi problemi modificando le norme sulle garanzie reali e adottando misure volte a limitare la volatilità infragiornaliera dei prezzi. In ottobre modificheremo il quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato per consentire la concessione di garanzie statali preservando al contempo la parità di condizioni”, ha confermato la presidente.

Nel suo discorso, non è mancato poi un ricordo di David Sassoli, che era sul banco della presidenza del Parlamento europeo quando fu pronunciato lo scorso discorso sullo Stato dell'Unione. "La democrazia non è passata di moda, ma deve aggiornarsi per continuare a essere strumento per migliorare la vita delle persone", ha detto von der Leyen citando il politico scomparso lo scorso gennaio. “Sono le parole di David Sassoli, un grande europeo al quale oggi rendiamo tutti omaggio”. Sassoli “era convinto che l'Europa dovesse sempre cercare nuovi orizzonti. E in questo periodo di avversità iniziamo a intravedere quali potrebbero essere i nostri nuovi orizzonti”, ha concluso la presidente.