La Commissione accelera sull’ingresso dell’Ucraina nell’Ue

La Commissione europea la settimana prossima darà il suo parere favorevole al conferimento all’Ucraina dello status di Paese candidato ad entrare nell’Ue. Tuttavia, Bruxelles dovrebbe vincolare il suo sì all’accelerazione sull’ingresso di Kiev nell’Unione europea a una serie di riforme per rafforzare la tutela dello Stato di diritto e la normativa anticorruzione del Paese invaso dalla Russia. L’indiscrezione è stata riportata nelle ultime ore dall’agenzia di stampa americana Bloomberg, che ha citato fonti che seguono il dossier da vicino.

Il 28 febbraio scorso, a soli quattro giorni dall’inizio dell’invasione russa del territorio ucraino, Kiev aveva trasmesso a Bruxelles la sua domanda di adesione. L’ingresso di un Paese terzo nell’Ue prevede una lunga serie di passaggi, il primo dei quali è la richiesta del Consiglio europeo alla Commissione di lavorare a un parere sulla candidabilità dello Stato in questione. Questo primo passaggio in media richiede otto mesi di tempo, ma per l’Ucraina il Consiglio ha deciso in pochissimi giorni chiedendo all’esecutivo europeo di mettersi subito al lavoro sul dossier.

La Commissione ha quindi sottoposto una serie di questionari al governo ucraino per valutarne la conformità allo status di Paese candidato ed ha annunciato che avrebbe formulato un parere entro giugno. Nel mentre, tra i governi nazionali sono sorti alcuni distinguo, come l’altolà del presidente francese, Emmanuel Macron, secondo il quale non si può aprire il processo di adesione all’Ue per un Paese in guerra.

Altri governi, come quello danese, hanno invece messo in guardia Bruxelles sull’instabilità delle istituzioni ucraine, ritenute deboli anche sullo Stato di diritto e sulla protezione delle minoranze. Perplessità dei governi nazionali che avevano spinto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ad avvertire che “non ci sono scorciatoie” nel processo di adesione. Se confermato la settimana prossima, il sì dei commissari europei allo status di Paese candidato darebbe una decisa accelerazione al dossier, che finirebbe dritto sul tavolo del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. In questa occasione, i leader potrebbero dare l’ok finale allo status di Paese candidato per l’Ucraina, ma anche questa scelta sarebbe solo l’inizio di un nuovo percorso a ostacoli verso l’ingresso nell’Ue.

I cinque Paesi attualmente candidati ad entrare nell’Unione europea - Turchia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Albania - aspettano infatti da almeno otto anni di vedere il loro status convertito in un’adesione a pieno titolo. Il caso di Ankara la dice lunga sulla valenza dello status di candidato. La richiesta turca di aderire all’Europa risale al 1987. Solo nel 1999 Bruxelles ha dato il via libera alla candidatura per poi iniziare una lunga trafila di accordi e impegni bilaterali nel cammino verso l’adesione. Le forti tensioni emerse negli ultimi anni tra l’Ue e il Paese governato da Recep Erdogan hanno poi convinto Bruxelles a rimangiarsi le promesse di integrazione nell’Ue, mettendo di fatto la candidatura di Ankara nel congelatore.