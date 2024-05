Assaltano furgone della polizia per liberare un detenuto: morti 2 poliziotti

Una scena da film, che purtroppo ha avuto un epilogo tragico: un cellulare della polizia penitenziaria che trasportava un detenuto è stato assalito da un commando a colpi di arma da fuoco. Nell'assalto sarebbero stati uccisi due agenti, secondo le prime informazioni, mentre il detenuto è fuggito grazie all'aiuto di quelli che con molta probabilità sarebbero i suoi complici. Altri tre poliziotti sono state feriti, di cui due in modo grave. È successo martedì 14 maggio vicino a Eure in Francia.

🔴Vidéo de l’attaque à #Incarville : où un commando armé a attaqué un fourgon pénitentiaire lors du transfert d’un trafiquant de drogue. On déplore 2 agents décédés et 3 blessés. Un des malfaiteurs : Mohamed.A est connu pour pour tentative d'homicide et stups. pic.twitter.com/mEU1NlFnhb — Jules Laurans (@Jules_Laurans) May 14, 2024

L'aggressione, scrive l'agenzia francese Afp, è avvenuta a un casello autostradale poco dopo le 11. Il furgone, sempre secondo l'Afp che cita fonti della polizia, è stato assalito da un commando composto da diversi criminali, i quali viaggiavano su due auto, una delle quali è stata ritrovata carbonizzata poco dopo non lontano da Eure. Il primo bollettino diffuso dal ministro della Giustizia Eric Dupond-Moretti menziona "due agenti deceduti" e altri tre feriti, di cui due versano in uno stato critico.