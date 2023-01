Come il Paese più povero e pro-Russia dell'Ue ha "salvato" l'Ucraina

La scorsa primavera, nel pieno della resistenza all'invasione russa, l'esercito ucraino aveva un disperato bisogno di carburante e munizioni. Il soccorso arrivò da un alleato inaspettato: la Bulgaria. Il Paese più povero dell'Ue può contare su una considerevole riserva di armi lasciate in eredità dall'Unione sovietica, le stesse per le quali sono addestrati i soldati di Kiev. Ma allo stesso tempo, la popolazione bulgara è quella che in Europa ha mostrato la maggiore opposizione al sostegno all'Ucraina. Un sentimento pro-Mosca diffuso che nei primi mesi della guerra è stato usato dai partiti di opposizione (ma anche da pezzi della maggioranza) per far cadere il governo del filoccidentale Kiril Petkov. Il quale, prima di dimettersi, ha messo in piedi un sistema per far arrivare in gran segreto delle forniture rivelatesi fondamentali per respingere l'assalto russo.

L'operazione segreta

Il segreto è stato mantenuto per mesi, e solo oggi il quotidiano tedesco Welt ha ricostruito le concitate manovre dell'ex premier e di una parte del suo esecutivo per aiutare Kiev. Compreso l'uso di una raffineria all'epoca ancora di proprietà della russa Lukoil, e rifornita da petroliere di Mosca. Siamo nell'aprile del 2022, la guerra andava avanti da quasi due mesi, e l'Ucraina era sempre più a corto di munizioni, mentre le armi promesse dall'Occidente tardavano ad arrivare. Kiev sapeva che in Bulgaria c'erano importanti scorte militari, tanto più di fabbricazione sovietica, che potevano essere consegnate in tempi rapidi, ma sapeva anche che Petkov doveva fronteggiare una situazione politica complicata e le accuse di aver esposto il suo Paese alla vendetta di Vladimir Putin.

Il 19 aprile, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si recò a Sofia. Poco dopo, il governo di Sofia autorizzò le industrie militari bulgare a esportare armi, non direttamente in Ucraina, ma a società intermediarie all'estero. In questo modo, Petkov evitò accordo diretti tra il suo esecutivo e quello di Kiev. A pagare le forniture, secondo Welt, sono stati Usa e Regno Unito. "Stimiamo che circa un terzo delle munizioni necessarie all'esercito ucraino nella prima fase della guerra provenissero dalla Bulgaria", ha detto Petkov a Welt.

La beffa del petrolio russo

Altro importante stratagemma fu quello messo a punto per far arrivare carichi di diesel in Ucraina. La soluzione fu una sorta di beffa per Mosca: la Bulgari ha infatti una raffineria vicino a Burgas sul Mar Nero, gestita da una filiale del gruppo russo Lukoil e rifornita da petroliere russe. L'ex ministro della Finanze Assen Vassilev era stato informato che l'esercito ucraino stava esaurendo le scorte di carburante e si incontrò in gran segreto con i responsabili e i dipendenti dell'impianto, i quali accolsero la proposta: inviare il diesel in eccesso all'Ucraina attraverso società intermediarie. "Camion e autocisterne andavano regolarmente in Ucraina attraverso la Romania, e in alcuni casi il carburante veniva anche caricato sui treni merci - dice Vassilev - La Bulgaria è diventata uno dei maggiori esportatori di gasolio in Ucraina e a volte ha coperto il 40% del fabbisogno dell'Ucraina". Oggi, la raffineria non è più della Lukoil.

Se le mosse di Petkov e Vassilev furono condotte in gran segreto, le loro posizioni pro-Occidente erano note. Il 27 aprile Gazprom ha scelto la Bulgaria come primo Paese dell'Ue in cui interrompere le esportazioni di gas. Ma nel giro di 24 ore, Petkov ha ottenuto l'invio di due navi cisterna di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, allo stesso prezzo al metro cubo di quello comprato da Gazprom. Nonostante questo, l'opposizione all'ex premier continuò a crescere, e in estate il suo governo è stato sfiduciato dal parlamento. "Da allora, il Paese è rimasto in una situazione di stallo politico , ma l'atteggiamento nei confronti dell'Ucraina è leggermente cambiato - scrive Politico - A dicembre, il parlamento ha deciso di consentire ufficialmente la consegna di armi all'Ucraina". Petkov e Vassilev "vogliono ricandidarsi alle prossime elezioni e continuare la loro lotta per una Bulgaria che affronti la corruzione del vecchio ordine e abbracci un percorso più verso ovest". Per Petkov una cosa è irreversibile: "Abbiamo dimostrato che un mondo è possibile senza dipendenza e paura della Russia".