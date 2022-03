"Devono combattere contro i russi", giudice olandese rilascia 2 detenuti ucraini

Un tribunale olandese ha rilasciato due ucraini sospettati di contrabbando di esseri umani per permettergli di tornare nella loro patria a combattere contro i russi . Il loro avvocato ha chiesto la scarcerazione per rispondere alla richiesta del governo ucraino di avere più cittadini a disposizione per difendere il Paese dall'invasione della Russia.

Secondo la sentenza del tribunale, la richiesta è stata concessa perché è arrivata in "circostanze speciali e gravi". Per i giudici, una persona può essere rilasciata in attesa del processo solo se c'è un interesse impellente a farlo. Nella sentenza, i giudici scrivono che ci sono tali interessi, "vista la situazione di guerra in Ucraina e l'appello del governo ai suoi cittadini per difendere il Paese". L'interesse degli ucraini a soddisfare questa richiesta supera l'interesse sociale di detenere i sospetti.

Gli uomini hanno 27 e 29 anni e vengono da Lutsk, una città dell'Ucraina nord-occidentale. Lo scorso settembre, sono stati arrestati per aver presumibilmente aiutato undici albanesi che stavano cercando di entrare illegalmente nell'Ue. Nel caso in cui dovessero essere condannati, i due uomini rischiano più di 12 anni di detenzione.

I due sono stati rilasciati a diverse condizioni: devono evitare di commettere altri reati, tornare in detenzione preventiva se richiesto dal tribunale, e, nel caso in cui venissero condannati dovranno tornare nei Paesi Bassi per scontare la loro pena. Ma secondo l'avvocato di uno dei sospettati, questo sarà difficile perché il presidente Zelensky ha vietato a tutti gli uomini ucraini di lasciare il Paese.

Alla fine di febbraio, il presidente ucraino ha deciso di liberare i detenuti per combattere la guerra contro la Russia. "Sotto la legge marziale, gli ucraini con una reale esperienza di combattimento saranno rilasciati dalla custodia e potranno compensare le loro colpe nei punti più caldi del conflitto", ha detto Zelensky.