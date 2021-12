Clienti bloccati da tempesta di neve dormono all'Ikea

Un'enorme nevicata ha colpito la cittadina di Aalborg, nel nord della Danimarca, immobilizzando completamente la città. E così, il direttore di un negozio di Ikea ha invitato i suoi clienti, il personale e i dipendenti di un vicino negozio di giocattoli a passare la notte lì. Durante il "soggiorno" sono stati serviti agli ospiti pudding di riso, panini alla cannella e caffè e tutti quanti hanno guardato una partita di calcio.

In poche ore le strade sono state ricoperte da 30 centimetri di neve, rendendo di fatto impossibile ogni spostamento. "Quando abbiamo chiuso alle 8 di sera, ovviamente non potevamo mandarli via", ha detto il direttore, Peter Elmose ,a un giornale locale. "Non aveva mai sperimentato nulla di simile nei suoi 16 anni con la catena di negozi. Non pensavo che la mia giornata lavorativa sarebbe finita così".

"È stato molto meglio che passare la notte in macchina", ha detto Michelle Barrett, un dipendente del negozio di giocattoli all'emittente pubblica Dr. "Tutti erano così dolci e abbiamo riso molto. Difficilmente ricapiterà un'altra volta". Avevano un'ampia scelta di letti su cui sdraiarsi, ma difficilmente si dormiva bene, dice Erik Bangsgaard, 75 anni: "Era bello sdraiarsi, ma la luce nel negozio non poteva essere spenta. Quindi abbiamo dormito solo poche ore".