"Classi separate per i bambini disabili": la proposta dell'alleato di Salvini che ricorda il nazismo

Classi separate per i bambini disabili, in modo da rendere "più produttivi" gli studenti che non hanno deficit cognitivi. È la proposta di Bjorn Hocke, uno dei principali esponenti dell'Afd, il partito di estrema destra tedesco che in Europa fa parte del gruppo Identità e democrazia, lo stesso della Lega di Matteo Salvini e del Rassemblement national di Marine Le Pen. La proposta, e le parole usate, hanno sollevato le proteste di pedagogisti e associazioni per i diversamente abili. E hanno ricordato l'oscura epoca del nazismo, anche per via di vecchie affermazioni dello stesso Hocke.

Nel corso di una intervista televisiva, il politico dell'Afd, e leader del partito in Turingia, ha affermato che l'inclusione è uno dei "progetti ideologici" da cui il sistema educativo tedesco deve essere "liberato". Tali progetti "non aiuterebbero i nostri studenti" e "non li renderebbero più produttivi". Per Hocke, la scuola deve trasformare "i nostri bambini e giovani negli specialisti del futuro", e i disabili rappresentano un "fattore di stress" che deve "essere rimosso dal sistema educativo". Non è l'unico, ha aggiunto l'esponente di estrema destra: anche i bambini di migranti sono uno di questi fattori di stress.

Hocke non è nuovo a invettive di questo tipo. Accusato di legami con i neonazisti e di antisemitismo, nel 2021 è stato indagato per aver chiuso un comizio con una frase usata dai membri delle Sa, i paramilitari del Partito nazista. Nel marzo di quest'anno, il Parlamento della Turingia gli ha revocato l'immunità dopo che una procura ha aperto un'inchiesta su di lui per incitamento all'odio verso i migranti. In un post su Telegram, Hocke è intervenuto sul caso di un rifugiato somalo che aveva ucciso due uomini in Germania: nel post, il politico ha parlato di "guerra quotidiana della sostituzione" e aveva usato la frase "una vita indegna di essere vissuta". La stessa utilizzata nella Germania di Hitler per descrivere i disabili sottoposti a eutanasia forzata, ricorda il Mitte.

Berlino ha ratificato la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità nel 2009, che prevede l'impegno a una partecipazione paritaria dei disabili nella società, scuola compresa. Per il sindacato dei lavoratori della scuola Gew, "ogni bambino, ogni giovane ha il diritto di essere istruito in modo inclusivo, cioè in una scuola normale" e va protetto da "qualsiasi forma di esclusione e selezione", riporta lo Spiegel.

