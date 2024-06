La città che ha deciso di uccidere tutti i suoi piccioni

Come risolvere il problema dei troppi piccioni in città? Semplice: con uno sterminio "legalizzato" e sancito anche da un referendum. Per qualcuno potrebbe sembrare folle, ma si tratta della decisione presa dagli abitanti di Limburg an der Lahn, città tedesca con 36mila abitanti che si trova non molto distante da Francoforte. Durante lo scorso weekend, oltre alle elezioni europee, i cittadini di Limburg sono stati chiamati ad esprimere la loro opinione su una questione a dir poco insolita: l'uccisione dei circa 700 piccioni presenti in città.

Il piano per sterminare i piccioni

La vicenda ha avuto inizio lo scorso 13 novembre, quando il consiglio comunale della città ha approvato un piano a dir poco brutale per ridurre la popolazione dei piccioni. La strategia prevedeva infatti di attirare in una trappola i volatili che, una volta in gabbia, sarebbero stati storditi con un colpo di pistola alla testa e "finiti" con il collo spezzato. La strategia in questione ha scatenato la reazione immediata delle associazioni animaliste, che hanno così ottenuto la possibilità di organizzare un referendum per abrogare la decisione del consiglio comunale.

L'esito del referendum

Il 9 giugno i cittadini di Limburg an der Lahn si sono recati alle urne e, a sorpresa, la consultazione popolare ha avuto un esito inaspettato: il 53,45% degli elettori ha votato per respingere il quesito referendario, approvando di conseguenza lo sterminio dei 700 piccioni, che dovrebbe avvenire entro i prossimi due anni, ma con l'ausilio di un falconiere. Il referendum, come da norma, prevedeva una domanda formulata in modo tale da consentire di rispondere soltanto "sì" o "no", con il risultato della votazione che viene ritenuto valido soltanto al raggiungimento di una percentuale minima di votanti, calcolata sugli aventi diritto al voto. Nel caso di Limburg, su 36mila abitanti esistono 26mila persone con i requisiti per votare, e per rendere il voto valido era necessario raggiungere almeno quota 6.662 voti. Un numero superato nel corso del weekend elettorale: i voti validi sono stati 7.530.

La reazione delle associazioni

"Stadttaubenprojekt Limburg", il comitato cittadino che si era opposto all'uccisione dei volatili, ha espresso la propria indignazione sui social: "Questa è una pessima giornata per i diritti degli animali". Anche Marius Hahn, sindaco della città, è rimasto sorpreso dal risultato del referendum: "Si tratta di un esito che per noi era imprevedibile. I cittadini hanno esercitato il loro diritto e hanno deciso":

Nonostante il risultato del referendum, le associazioni tedesche che si occupano di salvaguardare i diritti degli animali sperano in un dietrofront, suggerendo metodi alternativi per ridurre e tenere sotto controllo la popolazione dei piccioni. In Svizzera e in molte città italiane è stato imposto il divieto di dare da mangiare ai piccioni, mentre in altre zone sono state istallate delle colombaie da cui poi rimuovere le uova prima che si schiudano. Altre città europee hanno invece introdotto degli uccelli rapaci in grado di "cacciare" i piccioni, tenendoli così lontani dalle zone centrali.