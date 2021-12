Le città più rumorose d'Europa: due italiane nella top ten

La grande città più rumorosa d'Europa è Parigi. Al secondo posto c'è Londra, mentre Roma guadagna la terza piazza. Nella top 10 un'altra italiana, Milano. È quanto emerge da uno studio condotto da Money, che ha confrontato i principali centri urbani europee sulla base di una serie di fattori, tra cui la densità della popolazione, i livelli di traffico stradale, i rumori prodotti da metro, ferrovia e aerei, e il numero di locali come pub e ristoranti.

Al primo posto, come dicevamo, c'è la capitale della Francia, Parigi, che fa registrare i valori più alti soprattutto per traffico stradale e ferroviario, oltre ad avere il secondo tasso più alto in quanto a densità della popolazione. Londra, invece, mostra di gran lunga il maggior traffico aereo tra le città consultate (almeno prima della pandemia, visto che i dati sull'inquinamento acustico degli aeroporti si riferiscono al 2019).

Roma completa il podio grazie a un alto livello di congestione del traffico stradale: spostarsi nelle ore di punta richiede il 38% in più di quanto succederebbe in condizioni normali e il traffico è una delle cause più comuni di rumore in città.