La città dove cadono pezzi di aereo sulle case

C'è una città in Europa dove si sta verificando uno strano, e pericoloso, fenomeno. A Liegi, in Belgio, stanno piovendo con sempre più frequenza pezzi di aeroplani sulle abitazioni. A quanto pare il fenomeno avviene in quanto l'aeroporto cittadino è dedicato principalmente ai voli cargo, per il trasporto merci, voli effettuati spesso con velivoli anche vecchi, e che quindi a volte perdono pezzi a causa dell'usura del tempo.

Come racconta Le Soir l'ultimo episodio è accaduto giovedì scorso. Poco prima di mezzanotte, una cappottatura del motore di un Boeing 747, appartenente ad Air Atlanta Icelandic e diretto a Malta, si è staccata, ha spiegato Christian Delcourt, responsabile delle comunicazioni dell'aeroporto di Liegi. Il movimento Demain ha ripetutamente denunciato il moltiplicarsi degli incidenti e delle procedure di emergenza per diversi grandi nella zona. "Abbiamo ritenuto che, oltre agli aspetti ambientali e sociali, si dovesse prendere in considerazione anche la questione della sicurezza, visto che ogni giorno atterrano e decollano da Liegi aerei, alcuni dei quali molto vecchi e con evidenti problemi", ha spiegato l'associazione in un comunicato.

"Giovedì sera abbiamo avuto un altro grave incidente. Secondo le nostre informazioni si è trattato di un pezzo di un aereo di 28 anni che ha già subito un incidente il 2 dicembre 2021. Inoltre la società che ha la proprietà del mezzo è stata coinvolta in diversi altri incidenti a Liegi nel 2021 e nel 2022, e anche l'aeroporto ha subito due incidenti lo scorso agosto", afferma il movimento. Per Pierre Eyben, co-portavoce del movimento eco-socialista, "è giunto il momento di porre la questione dello stato e dell'età degli aerei che sono autorizzati ad arrivare all'aeroporto di Liegi. Come sappiamo, gli aerei cargo sono spesso più vecchi. Dal momento che l'aeroporto dovrà intervenire sull'inquinamento acustico, il divieto di questi aerei vecchi, rumorosi e pericolosi è ormai una questione urgente".