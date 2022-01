Nel Regno Unito sarà obbligatorio usare la mano sinistra per aprire la porta dell'auto

Nel Regno Unito sarà obbligatorio usare la mano più distante dalla porta dell'auto per uscire dal veicolo: dato che nel Paese britannico il volante è a destra, gli autisti dovranno usare la mano sinistra. In gergo si chiama "Dutch reach", traducibile in "mossa olandese", ed è una misura introdotta da decenni in Olanda perché considerata molto efficace nel ridurre gli incidenti tra auto e biciclette. Adesso, Londra l'ha inserita nel suo codice della strada proprio per prevenire tali incindenti.

L'introduzione della nuova norma era stata sollecitata da tempo dalle associazioni di ciclisti, come Cycling UK. Nel 2016, la morte di Sam Boulton, giovane 26enne che ha perso la vita dopo aver sbattuto con la sua bici contro una portiera di un'auto aperta all'improvviso, aveva aumentato le pressioni sul governo affinché rivedesse il codice della strada per tutelare maggiormente i ciclisti. "Se avessimo modificato questa regola 55 anni fa, quando gli olandesi l'hanno introdotta, Sam sarebbe sicuramente vivo oggi", ha detto il padre di Sam alla Bbc.

La tecnica della "Dutch reach" prevede che si usi la mano opposta per aprire la portiera di un veicolo, costringendo così chi sta dentro l'abitacolo a girare il corpo e la testa in modo da avere una visuale migliore e notare eventuali veicoli o pedoni che sopraggiungono. "Non è un'abitudine difficile da imparare, e può salvare tante vite umane", dice Roger Geffen di Cycling UK. Tra le altre modifiche al codice della strada, che entreranno in vigore il 29 gennaio, c'è anche l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1,5 metri quando una auto sorpassa un ciclista.