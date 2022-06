Ciclista scaraventò sua figlia a terra con una ginocchiata, ora gli chiede anche i danni

Aveva scatenato grande scalpore in Belgio il video di un ciclista che aveva scaraventato una bimba a terra dandole una ginocchiata, apparentemente di proposito, perché infastidito dal fatto che la piccola gli stava ostruendo la strada. Il tutto nel giorno di Natale. Il filmato del fatto avvenuto in una stradina dell'altopiano delle Hautes Fagnes, vicino Liegi, era diventato virale in rete dopo essere stato condiviso sui social, e aveva portato anche inizialmente all'arresto dell'uomo, che poi però se l'era cavata solo con una pena sospesa e il pagamento di una cifra simbolica di un euro per i danni alla piccola.

Ma adesso, a quasi due anni di distanza da quel dicembre 2020, la questione torna in tribunale, ma ora è il ciclista a chiedere i danni: vuole 4.500 euro dal padre della bambina perché sostiene che la pubblicazione del video ha distrutto la sua reputazione ed equivale al revenge porn. A causa di quel video, ha spiegato il suo avvocato, il 62enne ciclista è stato deriso, si è sentito minacciato e la sua bici non è più uscita dal garage. Per questo, come riporta Rtbf, il legale chiesto per il suo cliente un risarcimento pari al valore della bicicletta (appunto 4.500 euro), ma ha annunciato in udienza che si sarebbe accontentato di un euro simbolico, come quello pagato da lui, per dimostrare che non si può pubblicare tutto sui social network.

L'avvocato del padre della bambina ha invece invocato la libertà di espressione. Il video è stato girato in un luogo pubblico e quindi chiunque fosse presente avrebbe potuto vedere la scena, ha affermato. Inoltre il video contiene una notizia, meritevole di essere quindi condivisa: il comportamento inappropriato di un ciclista su una strada innevata. La sentenza è attesa per il mese di settembre.