Donna in bici per poco non investe suo figlio, e lui la fa azzannare dal mastino

Stava passeggiando in bicicletta quando sul suo cammino si è trovata una donna e un bambino. A quel punto ha frenato bruscamente per evitarli, poi, evitato seppur di poco l'incidente ha continuato a camminare. Ma poco dopo è stata accostata da un uomo con due cani, che la accusava di aver quasi buttato sotto suo figlio. La discussione a quel punto di è accesa fino a quando lui non le ha aizzato il suo mastino contro, che l'ha attaccata e azzannata alla gamba, continuando a morderla per diversi minuti fino a lasciarla ferita e sanguinante. A quel punto l'uomo è scappato.

Come riporta l'Independent sul posto è arrivata un'ambulanza che a sua volta ha chiamato la polizia. È accaduto a Lancaster, in Inghilterra, e la vittima ha riportato ferite molto gravi e che potrebbero compromettere per sempre la sua abilità di camminare. L'aggressore al momento non è ancora stato identificato, ma le forze dell'ordine sono alla sua ricerca. L'agente Richard Hannaford, ha spiegato che l'incidente “ha lasciato la vittima con una ferita molto grave”, e ha chiesto a chiunque fosse stato presente al momento del fatto di contattare le forze dell'ordine “il prima possibile”.