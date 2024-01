"La nuova arma della Russia contro l'Europa è il cibo"

La dipendenza dell'Europa da Mosca si è aggravata dall'inizio della guerra in Ucraina. Quantomeno nel campo dei fertilizzanti chimici. Tradotto: tanto cibo sulle nostre tavole deriva da concimi prodotti da aziende russe. Mentre l'Unione europea si è resa più autonoma dal Paese governato da Vladimir Putin nel campo energetico, gli agricoltori dei 27 Stati membri continuano ad acquistare dalla Russia tonnellate di nutrienti necessari a coltivare i campi. Se il Cremlino decidesse di bloccare l'export, si rischia di avere tonnellate di alimenti in meno prodotti dai campi europei. Un'arma che il Cremlino potrebbe sfruttare per "ricattare" i Paesi Ue, come ha già fatto nei mesi scorsi quando ha bloccato le esportazioni di cereali dall'Ucraina sul Mar Nero, offrendo i suoi prodotti agricoli ai Paesi in difficoltà alimentare. La strada potrebbe essere quella di incentivare l'acquisto di concimi a base biologica, prodotti in Europa e meno inquinanti, ma mancano finora appositi incentivi.

Agricoltori europei importano fertilizzanti russi

A lanciare l'allarme è stato l'amministratore delegato di Yara, azienda norvegese leader nel settore dei fertilizzanti, durante un incontro con la stampa. "Abbiamo visto chiaramente come la Russia o Putin stiano usando fertilizzanti e cibo come armi", ha dichiarato ai giornalisti Svein Tore Holsether, aggiungendo che "non dovremmo essere ingenui riguardo a ciò che potrebbe accadere dopo", facendo riferimento alla sicurezza alimentare europea. Holsether ha accennato poi a possibili "shock" nel settore, nel caso in cui all'improvviso si interrompessero le forniture dalla Russia. Durante l'incontro sono stati presentati i dati Eurostat relativi al commercio di fertilizzanti nel periodo luglio 2022 – giugno 2023. Ad aumentare sono state innanzitutto le importazioni totali di azoto (+34%) rispetto al periodo precedente. Qui la Russia rappresenta circa un terzo del totale dell'import. L'urea proveniente dall'estero è aumentata del 53%, quasi il doppio rispetto al periodo antecedente alla scoppio della guerra in Ucraina (2020-2021). Ben il 40% proviene da aziende russe. Nonostante sia stato rilevato un rallentamento degli acquisti, Mosca continua a rappresentare quasi un terzo delle importazioni totali.

Ipotesi sanzioni

Ridurre la dipendenza energetica dalla Russia in un periodo ridotto di tempo ha provocato gravi difficoltà sia per le aziende che per le famiglie, con bollette alle stelle ed inflazione galoppante. Nel ricordare questa situazione, Holsether ha sottolineato: "Sarei molto preoccupato se, sonnambuli, ripetessimo sui fertilizzanti esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto con l'energia". Su questo tema la delegazione lettone al Consiglio europeo ha chiesto un dibattito sulle "sanzioni contro i prodotti agricoli importati dalla Russia", che sarà in agenda il 23 gennaio nel corso della prossima riunione dei ministri dell'Agricoltura dell'Ue. Non è detto però la strada delle sanzioni si riveli la più opportuna, vista la carenza di alternative immediate per il mercato europeo.

Problemi ambientali legati ai concimi chimici

I fertilizzanti chimici pongono un più vasto problema di natura ambientale da non sottovalutare. L'impronta carbonio dei concimi chimici provenienti dalla Russia o da altre aree del mondo è superiore del 50-60% rispetto alla produzione europea. Più in generale però i fertilizzanti chimici hanno ormai "dopato" i suoli europei, riducendo la loro naturale fertilità e inquinando i terreni, che risultano oramai ampiamente degradati. Insieme a fenomeni climatici estremi e desertificazione, l'Europa rischia di non riuscire più a produrre abbastanza cibo. Un problema di cui l'Ue sta provando ad occuparsi definendo una legge sul monitoraggio dei suoli. Una normativa valida risulta ancora distante visti i numerosi ostacoli posti dai produttori di fertilizzanti e di pesticidi, come pure dalle lobby agricole.

Incentivi per fertilizzanti bio

L'obiettivo di Yara e di altri produttori europei di fertilizzanti è quello di ottenere un quadro di finanziamenti per gli agricoltori affinché acquistino prodotti coerenti con la transizione verde, tali da favorire l'acquisto di prodotti green dalle aziende europee. La produzione di fertilizzanti richiede un grosso dispendio di energia, in particolare di combustibili fossili come il gas. Secondo gli esperti saranno necessari “almeno quindici o venti anni” per l'eliminazione graduale dei fertilizzanti di origine fossile. L'alternativa prevede il passaggio a soluzioni di origine biologica, ma sono necessari appositi incentivi, aveva fatto notare in un'intervista rilasciata a fine dicembre Kevin O'Connor, professore di microbiologia applicata e biotecnologia presso l'University College di Dublino. Il 2024 poteva essere un anno decisivo per definire le tendenze europee dei prossimi dieci anni nel settore agricolo. L'affossamento da parte del Parlamento Ue del regolamento per ridurre i pesticidi non ha aiutato in tal senso. Più si rimandano queste decisioni, più sarà difficile rendersi autonomi dal dominio russo nel settore dei fertilizzanti.