Un chiosco di gelati ad Auschwitz: "Mancanza di rispetto"

Sta provocando polemiche la scelta di un commerciante di installare un chiosco di gelati davanti l'ingresso dell'ex campo di concentramento nazista di Auschwitz, in Polonia, oggi diventato un museo della memoria. "Non è solo di cattivo gusto, è soprattutto mancanza di rispetto", ha tuonato Bartosz Bartyzel, portavoce del museo.

Gli amministratori del sito, però, non possono fare nulla contro la nuova iniziativa commerciale, dato che il chiosco si trova al di fuori dell'area legalmente protetta del memoriale. Il caso ha però suscitato le proteste di alcuni visitatori: "Ricordo la prima volta che ho visitato Auschwitz. Sono tornato a Cracovia la sera stessa e tutto quello che volevo fare era sedermi nella mia camera d'albergo. Si scopre che alcune persone preferiscono mangiare il gelato", ha scritto un professore su Twitter che si era recato con la sua classe al museo.

I remember the first time I visited Auschwitz. I got back to Kraków that evening and the only thing I wanted to do was sit in my hotel room. Turns out some people want to eat ice cream. pic.twitter.com/Wi72lswYm3