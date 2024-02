Chiama la polizia minacciando il suicidio, a casa sua gli agenti trovano un cadavere decapitato

Ha chiamato la polizia in evidente stato confusionale, minacciando di suicidarsi se non l'avessero aiutata. Ma quando gli agenti sono andati a casa della donna hanno fatto una terribile scoperta: nell'appartamento c'era il corpo decapitato, smembrato e in decomposizione di un uomo. È accaduto a Bruxelles, in Belgio. Martedì sera (27 febbraio), intorno alle 23:30, al polizia ha ricevuto una chiamata da una donna disperata che diceva di voler porre fine alla sua vita. Gli agenti di polizia sono arrivati sul posto e hanno trovato la 35enne in uno stato confusionale. Per questo è stata immediatamente presa in cura dall'ambulanza che pure era arrivata sul posto.

Ma a quel punto, come ricostruisce The Brussels Times, la polizia ha scoperto nell'appartamento un cadavere mutilato e in decomposizione. La donna è stata inizialmente portata in ospedale per essere curata, ma poi è stata portata davanti al giudice istruttore che l'ha arrestata per omicidio e occultamento di cadavere. Le indagini sono ancora in corso per capire cosa sia successo esattamente. La vittima è un uomo di 67 anni ucciso, decapitato e smembrato, i pezzi del cui cadavere sono stati conservati sia all'interno dello studio che sul balcone per circa due mesi, riferisce Sudinfo. La sua testa è stata trovata in una valigia. L'uomo stava ospitando da tempo in casa sua la donna di 35 anni, avendola conosciuta quando era appena uscita da un ospedale psichiatrico e non aveva un posto dove stare.

"Oltre alla sua storia psichiatrica, la donna era già nota per prostituzione e tossicodipendenza. Inoltre, al momento dell'arresto, era probabilmente sotto l'effetto di droghe", hanno dichiarato alcune fonti a Sudinfo. Pur non essendo parente della vittima, la donna diceva di essere sua nipote. "Lo chiamava nonno e bussava sempre alla sua porta per avere da lui i soldi per comprare la droga. Jean era un uomo relativamente discreto e isolato, ma da quando l'aveva accolta, c'erano spesso problemi a casa sua", ha commentato un vicino di casa al giornale belga.