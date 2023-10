Chi si sta arricchendo con la guerra a Gaza

Le bombe che continuano a cadere su Gaza non stanno facendo salire soltanto il bilancio delle vittime nella Striscia, per la stragrande maggioranza civili, tra cui centinaia di bambini. Secondo gli analisti finanziari, la guerra tra Israele e Hamas potrebbe portare a un aumento notevole dei profitti per i giganti dei settori aerospaziale e della difesa.

Le azioni dei principali produttori statunitensi di armi e tecnologie militari hanno già avuto un'impennata di 7 punti percentuali nel periodo immediatamente successivo all'attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele, che ha provocato oltre 1.400 morti, anche in questo caso per lo più civili. Ora, la risposta di Tel Aviv dovrebbe mantenere il vento in poppa per big come General Dynamics e Raytheon.

Lo hanno detto senza troppi giri di parole gli analisti di Morgan Stanley e TD Bank, che danno già per certo che il Congresso Usa stanzierà 106 miliardi di dollari in aiuti militari e umanitari per Israele e Gaza, oltre che per l'Ucraina. Una fetta rilevante di questi aiuti significherà più armi, ricordano gli analisti.

Cai von Rumohr è uno di questi: lavora come analista di ricerca senior per TD Cowen, banca d'investimento della TD Bank, che a sua volta, attraverso la TD Asset Management detiene azioni per oltre 16 milioni di dollari nella General Dynamics, il quinto contractor mondiale nel settore della difesa. Proprio partecipando a una riunione degli azionisti della General Dynamics del 7 ottobre scorso, riporta il quotidiano britannico Guardian, von Rumohr ha evidenziato che "Hamas ha creato ulteriore domanda, abbiamo questa richiesta di 106 miliardi di dollari da parte del presidente" Joe Biden, e ha chiesto che impatto potrebbe avere sull'azienda un tale investimento.

"Sapete, la situazione in Israele è ovviamente terribile, francamente, e si sta evolvendo proprio mentre parliamo", ha risposto Jason Aiken, vicepresidente esecutivo per le tecnologie e direttore finanziario della General Dynamic. "Ma penso che se si considera il potenziale di domanda incrementale che ne deriva, il più grande da evidenziare e che risalta davvero è probabilmente dal lato dell’artiglieria". Il giorno successivo, segnala il Guardian, von Rumohr ha raccomandato l'acquisto delle azioni della General Dynamics.

Anche Morgan Stanley ha adottato un approccio ottimista nei confronti della Raytheon, gigante del settore della difesa di cui detiene una quota del 2,1%. Secondo Kristine Liwag, analista di punta di Morgan Stanley in questo settore, nei 106 miliardi richiesti da Biden "ci sono attrezzature per l'Ucraina, difesa aerea e missilistica per Israele, e rifornimento delle scorte per entrambi. E questo sembra adattarsi abbastanza bene al portafoglio della Raytheon Defense". Un'affermazione che ha trovato d'accordo Greg Hayes, presidente e direttore esecutivo di Raytheon, secondo cui l'azienda avrà "un vantaggio" da questa situazione.

Secondo il Guardian, questi commenti sarebbero in contraddizione con la "dichiarazione sui diritti umani" di ciascuna azienda e con l’esplicito sostegno alla Dichiarazione universale dei diritti umani e ai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Il quotidiano britannico ricorda che l'Onu ha denunciato che ci sono "prove evidenti che potrebbero essere stati commessi crimini di guerra nell’ultima esplosione di violenza in Israele e a Gaza". E che quindi ogni aiuto militare a una delle parti in conflitto potrebbe essere bollabile come una violazione. "Ma la Dichiarazione universale dei diritti umani è valida fino a quando viene interpretata dal governo ospitante, che in questo caso sarebbero gli Stati Uniti", sottolinea Shana Marshall, esperta di finanza e commercio di armi e direttrice associata dell'Institute for Middle East Studies alla George Washington University.

