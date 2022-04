Poliziotto si finge una 13enne in chat e scopre collega pedofilo

Credeva di avere trovato una ragazzina di 13 anni che aveva ceduto al sui corteggiamento, e con cui poi sarebbe andato a letto. In realtà quella con cui parlava in una chat era un poliziotto sotto copertura a caccia di pedofili. In questo modo è stato scoperto un agente della Metropolitan Police inglese, che è stato arrestato e poi condannato a cinque anni di prigione. Francois Olwage, che ha lavorato come investigatore per l'unità antiterrorismo delle forze armate, è stato ritenuto colpevole di tre reati sessuali su minori presso la Winchester Crown Court.

Come riporta il Daily Mail il 52enne era stato accusato di aver adescato quella che credeva fosse un'adolescente che aveva incontrato online, ed è stato arrestato dalla polizia in un McDonald's a Basingstoke mentre acquistava un McFlurry che la presunta ragazzina gli aveva chiesto di acquistare. Gli ufficiali hanno scoperto che aveva con sé preservativi, pillole per l'erezione, lubrificante e un Ferrero Rocher che voleva regalare alla giovane. Nell'emettere la sentenza la giudice Jane Miller ha detto: "Come agente di polizia ci si sarebbe dovuto aspettare che la sua condotta fosse di standard impeccabili. I cittadini si aspettano di avere fiducia negli agenti di polizia e nella loro integrità. Con l'intenzione di approfittare sessualmente di una bambina, lei ha mostrato totale disprezzo per il tuo ruolo".

L'ufficiale sotto copertura si chiamava Smile Bear sul forum di chat di Lycos e quando ha iniziato a parlare su WhatsApp ha detto di chiamarsi Caitlin. L'incontro era poi stato organizzato dopo due settimane di conversazioni sessuali esplicite, avenute nell'ottobre 2021, e il giorno dell'incontro il poliziotto aveva un turno di lavoro da casa.