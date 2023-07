Parte una nuova Norimberga per i crimini in Ucraina, ma sarà difficile processare Putin

Portare in tribunale il presidente russo Vladimir Putin, insieme con la leadership politica e militare di Mosca. Questo l'obiettivo annunciato dal procuratore capo dell'Ucraina Andriy Kostin nel corso della conferenza stampa dedicata all'inaugurazione del Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione (Icpa) nei confronti dell'Ucraina. Pur non sapendo come arrestare lo zar e i suoi sodali, Kostin è convinto che questo sia l'unico modo per ottenere un'effettiva credibilità per questo Centro e per i processi ad esso collegati. Insieme all'Ucraina, la struttura è il frutto degli sforzi dell'Unione europea, degli Stati Uniti e della Corte penale internazionale, i cui rappresentanti hanno partecipato alla conferenza stampa. Il Centro aspira ad inaugurare una pagina simile a quella di Norimberga, ma le differenze e i punti oscuri con il tribunale che condannò i vertici del nazismo permangono.

Indagini incrociate

"Questo è l'inizio della fine dell'impunità per il reato di aggressione. Da oggi i pubblici ministeri ucraini lavoreranno all'Aja", ha scritto su Twitter Kostin, commentando l'apertura del centro penale nella città olandese. Il Centro, che non può definirsi un vero e proprio tribunale, verrà ospitato dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e "sarà fondamentale per indagare sul crimine di aggressione della Russia contro l'Ucraina e facilitare la costruzione di casi per processi futuri", ha scritto in una nota la Commissione europea. L'obiettivo della struttura è di sostenere e potenziare le indagini in corso e future sul crimine di aggressione, contribuendo allo scambio e all'analisi delle prove raccolte sin dall'inizio dell'aggressione russa.

Vi aderiscono pubblici ministeri nazionali selezionati che già partecipano alla Squadra investigativa comune, creata nel marzo dello scorso anno su iniziativa di Polonia, Ucraina e Lituania, con il sostegno dell'unità Ue. Al team investigativo hanno poi aderito anche Estonia, Lettonia, Romania e Slovacchia. Eurojust fornirà supporto operativo, legale, finanziario e logistico, anche per la conservazione, l'archiviazione e l'analisi delle prove. Secondo i fondatori, questo lavoro è essenziale per preparare futuri processi, sia davanti a tribunali nazionali che internazionali, compreso un eventuale "tribunale per il crimine di aggressione" o davanti alla Corte penale internazionale (Cpi) per i crimini di sua competenza.

La priorità è quella di rilevare violazioni come torture, stupri, rapimenti di bambini e tutte le altre atrocità che ogni guerra porta con sé come bagaglio. Oltre a raccogliere, analizzare e centralizzare in un unico database tutte le prove raccolte, il Centro potrebbe svolgere un lavoro utile ad integrare le formule sanzionatorie nei confronti della Russia. "Intendiamo organizzare non solo il congelamento ma anche la confisca di beni degli oligarchi, ove siano collegati a questi crimini", ha affermato il commissario alla Giustizia Didier Reynders, precisando: "Non siamo ancora a questo punto, ma stiamo discutendo su questa possibilità".

Lacune

Perché creare un apposito Centro, quando esiste già la Corte penale internazionale? Quest'ultima è competente a perseguire i crimini internazionali più gravi, come genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e di aggressione. Al momento però questo tribunale non può perseguire la Russia, dal momento che non è uno Stato parte della Corte. E neppure l'Ucraina lo è. Nel novembre 2022, la Commissione ha presentato agli Stati membri varie opzioni per garantire la piena responsabilità per tutti i reati commessi in Ucraina. Da qui la nascita del Centro, ma l'obiettivo è quello di creare un vero e proprio "tribunale per i reati di aggressione", come sottolineato in un tweet dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "Sfortunatamente, c'è una lacuna nell'architettura della giustizia penale internazionale per quanto riguarda la responsabilità per il crimine di aggressione", ha commentato Kostin. "Il Centro sarà uno degli elementi che rafforzeranno i meccanismi legali per il divieto di aggressione, completeranno e rafforzeranno questa architettura", ha sottolineato il procuratore dell'Ucraina.

Guerra in corso

Alla conferenza stampa ha partecipato anche Karim A.A. Khan, procuratore proprio della Corte penale internazionale, che ha ribadito la necessità di "insistere per la proibizione del crimine di aggressione". Citando poi il discorso del procuratore capo di Norimberga Robert Jackson, Khan ha affermato: "Non c'è posto per gli spettatori", sottolineando: "Non siamo dalla parte dell'Ucraina, ma dalla parte della giustizia". Nonostante il tribunale dove vennero condannati i criminali nazisti costituisca un punto di riferimento, ci sono differenze cruciali tra il Centro di nuova istituzione e Norimberga. In primo luogo la guerra non è finita, anzi prosegue a spron battuto tra offensive e controffensive. La seconda è che i vertici russi sono al momento ben distanti dal poter essere processati, restando ben saldi ai loro posti a Mosca, nonostante le turbolenze determinate in questi giorni dalla rivolta dei mercenari della Wagner. Ciò nonostante i giudici europei sono convinti sia indispensabile agrire nell'immediato per "assicurare prove cruciali", come sottolineato da Ladislav Hamran, Presidente di Eurojust. "Non vogliamo aspettare la fine della guerra. Vogliamo centralizzare le prove, tradurre i documenti e utilizzarli in giurisdizioni e tribunali diversi", ha evidenziato Hamran, " per porre fine all'impunità".

Ambiguità

Al di là del confronto con Norimberga c'è un altro punto dolente. E riguarda proprio il rapporto (pessimo) con la Corte penale internazionale non solo da parte di Mosca, ma anche di Washington. Pur collaborando con il nuovo Centro, tant'è che ha inviato un suo emissario alla conferenza stampa a l'Aja, gli Stati Uniti continuano a rifiutarsi di aderire alla Cpi, ben consapevoli che potrebbero loro stessi essere chiamati a rispondere per crimini di guerra nei numerosi conflitti a cui hanno preso parte, come in Iraq ed Afghanistan. Insieme a Putin, potrebbero finire alla sbarra figure come George W.Bush o addirittura Barack Obama. La stessa Ucraina, peraltro, non è ancora uno Stato membro dello Statuto di Roma, anche se Kostin ha assicurato che manca solo il via libera da parte del Parlamento, mentre un procuratore della Cpi ha già aperto un ufficio a Kiev, ha assicurato Kostin. Sollecitato sulla questione della mancata adesione da parte degli States, Kenneth A. Polite, assistente del procuratore generale degli Stati Uniti, ha risposto in maniera salomonica: "Sosteniamo tutte le azioni della Corte penale internazionale, anche senza essere membri dello Statuto di Roma".