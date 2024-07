Celya, la bimba di 6 anni rapita e uccisa dal compagno della madre: il corpo trovato nel bosco

Sconcerto in Francia per i tragici fatti avvenuti la notte scorsa nel dipartimento della Senna Marittima. Una bambina di 6 anni, di nome Celya, è stata rapita e uccisa, stanotte, in un bosco della Normandia, dal compagno di sua madre, ora in arresto dopo una notte in fuga.

Uccisa la piccola Celya

Oltre cento gendarmi si erano mobilitati dopo l'allarme rapimento, scattato intorno a mezzanotte: lo ha annunciato il Ministero della Giustizia citando la Procura di Rouen, che intorno alle 2 lo ha ritirato, avendo trovato il corpo senza vita della bambina nei dintorni di Saint Martin de l'If.

L'uomo è stato poi arrestato intorno alle 6 del mattino e si trova attualmente in custodia. La piccola Célya era scomparsa dalla sua abitazione a Saint-Martin-de-l'If, una ventina di km a nord-ovest di Rouen, poco prima delle 18 di ieri dopo un alterco tra la madre della bambina e il suo compagno. Lui l'aveva aggredita con un coltello; lei era riuscita a fuggire di casa ma il suo compagno era rimasto in casa con la bambina. Quando gli agenti sono arrivati all'abitazione l'hanno trovata vuota.

Anche una squadra cinofila e un elicottero hanno partecipato alle ricerche. L'uomo non era stato mai denunciato per violenza domestica, tuttavia era già noto alla giustizia, per motivi al momento non comunicati.

Il sistema di allerta

Adottato in Francia nel febbraio 2006, il sistema "Alerte-enlevement" consiste nel lanciare un allarme di massa in caso di rapimento di un minore per mobilitare la popolazione nella ricerca del bambino e del suo rapitore. Ad oggi, il sistema è stato attivato circa trenta volte in Francia. Viene attivato solo se vengono soddisfatti alcuni criteri: deve essere provato un rapimento e non una semplice scomparsa, la vittima deve essere un minore, la sua integrità fisica o la sua vita devono essere in pericolo e devono esserci informazioni che consentano di localizzare il bambino. La precedente attivazione risale a gennaio, per la scomparsa di una bambina di un mese rapita dall'ospedale di Meaux (Seine-et-Marne), che è stata rapidamente ritrovata sana e salva insieme alla madre. In Normandia oggi l'epilogo è stato drammatico.