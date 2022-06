"Hmm, sì, dammene ancora...". Frasi 'hot' dal cassonetto per non far gettare carte a terra

Se camminate per le strade di Malmo, potreste sentire una suadente voce di donna che vi invita a “dargliene ancora”, assicurandovi che con voi “è stato pazzesco”. Ma a parlarvi non sarebbe in realtà una donna, ma bensì un per niente sexy cassonetto dell'immondizia. È questa l'iniziativa messa in campo nella terza città più popolosa della Svezia, per invitare i cittadini a non gettare mai rifiuti a terra. Il bidone parlante usa fras 'hot' come “hmmm, sì, dammene ancora...”, oppure “oooh sì, proprio lì”, “ah, è stato pazzesco”, ogni volta che nel cestino vengono gettati dei rifiuti.

Come racconta Euronews al momento sono due i bidoni della spazzatura sul ponte di Davidshallsbron, nella città meridionale della nazione, che sono stati dotati di altoparlanti e di una voce registrata. L'obiettivo della campagna è quello di far parlare la gente di ciò che è veramente sporco, non la sessualità ma bensì gettare i rifiuti per strada. I bidoni parlanti sono stati utilizzati anche durante la pandemia Covid-19 per incoraggiare gli abitanti del luogo a tenersi a distanza gli uni dagli altri ed evitare il rischio di contagio. Dotato di un rilevatore e di un modulo sonoro, il bidone lancia un breve messaggio vocale ogni volta che l'utente lo apre o ci passa vicino.