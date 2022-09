Gli occupano casa per anni: dovrà pagare una bolletta da 100mila euro

Un commerciante in pensione di 86 anni dovrà pagare una bolletta dell’acqua da centomila euro ‘ereditata’ da un gruppo di abusivi che gli avevano occupato casa. L’anziano ha ottenuto lo sfratto dei malviventi solo dopo quattro anni dal loro ingresso nell’immobile, che si trova poco a nord del centro di Parigi. Rientrato in possesso della casa, che aveva acquistato da giovane aprendo un mutuo, il pensionato francese ha trovato la casa devastata.

L’alloggio sta cadendo a pezzi per colpa delle infiltrazioni d'acqua ed è ricoperto di rifiuti, con mobili in rovina e la cantina invasa dai topi. Se ciò non bastasse, l’anziano vittima dell’occupazione ha ricevuto una diffida a pagare 97.852 euro di bolletta per l’acqua usata dagli abusivi. I consumi di questi ultimi sono esplosi dopo le prime visite dell'ufficiale giudiziario, la maxi bolletta potrebbe dunque essere una vendetta degli occupanti sotto sfratto. L’azienda di assicurazione Axa Assurance - riporta il giornale Le Parisien - ha inoltre comunicato che non risarcirà i danni legati all’occupazione dell’immobile da 180 metri quadri su due piani. "Non è uno shock, è un terremoto", ha detto l’ex commerciante.

La causa per ottenere lo sfratto è durata quattro anni, con le autorità francesi che avrebbero tardato a intervenire per colpa della pandemia. L’immobile di Selim, così si chiama il proprietario, era stato infatti occupato nel 2018 dagli squatter che si erano stabiliti a casa sua nel quartiere parigino di Saint-Ouen. Il procedimento giudiziario si è bloccato con l'emergenza sanitaria ed è ripreso solo nell'agosto 2022, a più di un anno dall'ordinanza di sgombero emessa dal tribunale. All’ottenimento dello sfratto, però, sono seguite le brutte notizie per l’86enne ora alle prese con una casa in condizioni fatiscenti e una bolletta esorbitante da pagare.