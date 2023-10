Entra in una casa abbandonata, si mette a letto e ci trova un cadavere mummificato

Un uomo senza fissa dimora stava cercando un luogo nel quale dormire. Quando ha trovato una casa abbandonata ha deciso di provare lì, è entrato e si è diretto nella camera da letto. Lì finalmente ci è gettato sul giaciglio ma ha fatto una scoperta piuttosto spaventosa: sotto le coperte c'era il cadavere mummificato di una persona. È accaduto in Francia, a Lione, e il protagonista di questa storia è un giovane algerino che si trova nella nazione in una situazione di irregolarità. L'uomo, dopo lo spavento seguito alla macabra scoperta, si è recato immediatamente dalla polizia per raccontare quanto accaduto, e ora gli agenti hanno lanciato un'indagine per scoprire l'identità del morto, sul cui corpo è stata anche disposta un'autopsia per provare ad appurare le cause del decesso.

