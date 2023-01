Perché i carri armati Leopard 2 tedeschi sono così importanti per l'Ucraina

La nomina del nuovo ministro della Difesa tedesco, il socialdemocratico Boris Pistorius, potrebbe segnare un punto di svolta per l'Ucraina nella guerra contro la Russia. Il governo del cancelliere Olaf Scholz sembra intenzionato a dare il via libera alla spedizione dei carri armati tanto richiesti dal presidente Volodymyr Zelensky, mezzi che potrebbero cambiare le sorti del conflitto.

L'Ucraina ha già ricevuto più di 230 carri armati dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca, ma gran parte della flotta di Kiev è stata distrutta o logorata da mesi di battaglie e sta esaurendo le munizioni, che sono incompatibili con quelle occidentali. Per questo ha bisogno dei Leopard 2 di fabbricazione tedesca, ritenuti i mezzi corazzati più efficienti del mondo, ma per averli ha bisogno dell'ok di Berlino anche se a donarli dovesse essere un altro Stato. Gli esperti sostengono che, in numero significativo, questi mezzi aumenterebbero sostanzialmente la capacità dell'Ucraina di respingere le forze russe, e giocherebbero un ruolo chiave nelle battaglie per il controllo delle città contese nelle province orientali del Donbass. Il comandante militare più anziano dell'Ucraina, il generale Valery Zaluzhny, ha sostenuto che Kiev avrebbe bisogno di circa 300 carri armati occidentali e di circa 600 veicoli da combattimento blindati occidentali per fare la differenza sul campo di battaglia.

E per questo il Paese ha bisogno proprio dei Leopard 2 tedeschi. Circa 2mila di questi carri armati sono presenti negli eserciti di una dozzina di Stati membri della Nato e diversi alleati sperano di donarne 90 nell'ambito di uno sforzo internazionale per aumentare il sostegno alla resistenza contro l'invasione ordinata da Vladimir Putin. Ma prima di poter inviare questi mezzi prodotti dalla Krauss-Maffei Wegmann, i governi devono ottenere il permesso di Berlino, sotto forma di dichiarazioni di esportazione per ogni veicolo. Il cancelliere Scholz sta subendo crescenti pressioni da parte degli alleati della Nato affinché approvi le consegne, soprattutto da parte di Paesi come la Polonia e la Lituania.

"Devo dire onestamente che è un peccato perché ogni giorno di questa guerra costa molto", ha detto il presidente lituano Gitanas Nauseda durante un evento a Davos, commentando il mancato arrivo dell'ok della Germania. "Non possiamo permetterci il lusso di questi ritardi e il processo decisionale deve essere deciso e veloce", ha aggiunto. Andrzej Duda, il suo omologo polacco, ha detto che una decisione del governo tedesco sulle licenze di esportazione è "molto, molto, molto, molto necessaria", aggiungendo: "La Germania fa parte dell'alleanza Nato, e se c'è una situazione in cui alcuni alleati sono pronti a dare i loro carri armati all'Ucraina, è un momento importante". Il Regno Unito di Rishi Sunak è stato il primo Paese occidentale a fornire a Kiev carri armati moderni, mettendo a disposizione uno squadrone di 14 Challenger II all'Ucraina, una mossa sostenuta da Washington e che mette ancora più pressione su Scholz.

Gli Stati Uniti potrebbero inviare i carri armati Abrams, che però sono considerati inappropriati in grandi quantità perché funzionano con motori a cherosene che bruciano troppo carburante per essere pratici per l'Ucraina. Il Leopard 2 ha invece un motore più economico che brucia diesel, che è anche più facile da ottenere rispetto al cherosene. Per ricevere questi mezzi corazzati Kiev dipende solo dalle donazioni di altre nazioni in quanto la legge vieta all'industria della difesa tedesca di produrre carri armati da tenere in magazzino. I Paesi che ordinano nuovi cingolati devono essere pronti ad aspettare almeno due anni per la consegna, e per l'Ucraina è un tempo troppo lungo.

L'azienda tedesca Krauss-Maffei Wegmann ha costruito più di 3.500 Leopard 2 dall'inizio della produzione nel 1978. Il carro armato pesa più di 60 tonnellate, ha un cannone a canna liscia da 120 mm e può colpire bersagli fino a cinque chilometri di distanza, anche sparando in movimento. Il mezzo al momento è in dotazione a circa 20 nazioni e ciò significa che diversi governi potrebbero fornire alcuni dei loro cingolati all'Ucraina che in questo modo avrebbe una flotta ampia e uniforme, il che renderebbe più facile sia la manutenzione che l'addestramento degli equipaggi.

Tra le nazioni che utilizzano il Leopard ci sono Canada, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Spagna, Svezia e Turchia. Il Leopard 2 è uno dei carri armati occidentali più utilizzati anche se, con la fine della Guerra Fredda, i mezzi pesanti pesanti scarseggiano nella maggior parte dell'Occidente e molti Paesi hanno ridotto drasticamente i loro eserciti dopo la caduta del comunismo. La Germania ad esempio ha circa 350 carri armati Leopard 2 oggi, rispetto ai circa 4mila cingolati che aveva all'apice della Guerra Fredda.