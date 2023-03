Arrivati in Ucraina 18 carri armati tedeschi

L'Ucraina ha già ricevuto i 18 carri armati "Leopard 2" promessi dalla Germania. Lo riferisce Der Spiegel, aggiungendo che nella zona del conflitto sono arrivati anche 40 veicoli corazzati tedeschi del tipo Marder. I carri armati sono stati trasferiti in Ucraina al confine la scorsa settimana, secondo il giornale. I dettagli della consegna non sono stati resi noti dal governo tedesco per motivi di sicurezza.

Tra i Paesi che hanno aderito alla decisione di sostenere l'Ucraina inviando carri armati di questo modello attualmente nelle loro forze armate ci sono Polonia, Spagna, Portogallo, Finlandia, Paesi Bassi e Norvegia. Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno accettato di fornire carri armati del tipo Abrams, equivalente del Leopard 2.

I carri armati Leopard saranno schierati in diverse sezioni della linea del fronte in Ucraina ad aprile o maggio come annunciato aal ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov nel programma 'Ukraina stuudiole' della tv estone Err.

La notizie arriva mentre si scalda la tensione tra i paesi del blocco dell'Alleanza Atlantica e la Russia con la Polonia che esorta l'Occidente a "mantenere la calma sulle armi nucleari" russe in Bielorussia, ma anche a rispondere in maniera "ferma alle minacce". Il ministro polacco per gli affari dell'Unione europea, Szymon Szynkowski vel Sek a Sky News spiega che sebbene si tratti di "un elemento di escalation, la reazione dovrebbe essere calma ma ferma" perché "non possiamo farci intimidire dai propagandisti russi".