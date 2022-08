Il tragico Carnevale a Londra: un morto, scontri con polizia e abusi sessuali

Risse tra bande, scontri con la polizia, violenze sessuali e un giovane di 21 anni ucciso a coltellate. Un bollettino da guerriglia urbana quello che si è consumato nell'ultimo giorno del Carnevale di Notting Hill, l'elegante quartire di Londra reso celebre dal film con Julia Roberts e Hugh Grant.

A perdere la vita è stato Takayo Nembhard, 21 anni, un rapper di Bristol: “È andato al carnevale con sua sorella minore e i suoi amici per divertirsi. Questo è il peggior finale possibile per un ragazzo di talento", ha detto Chris Patrick, il suo manager. Il giovane era in attesa di diventare padre. Non è chiaro ancora come si siano svolti i fatti. La polizia ha potuto solo che il rapper è morto in seguito a un "accoltellamento a Ladbroke Grove, sotto il cavalcavia di Westway".

Non si tratta dell'unico accoltellamento avvenuto durante la serata finale del Carnevale, che si è svolto tra il 27 e il 29 agosto dopo due anni dall'ultima edizione. La polizia ha parlato di "una serie di incidenti violenti e gravi accoltellamenti" che hanno richiesto l'intervento di unità aggiuntive a quelle già dislocate per ragioni di sicurezza. Al termine del raid, sono stati effettuati 209 arresti, di cui 46 per aggressione, 36 per possesso di droga, 33 per possesso di un'arma offensiva, 27 per reati di ordine pubblico e 8 per aggressioni sessuali.