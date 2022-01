Cane della polizia azzanna manifestante anti lockdown: polemica in Olanda. Anche l'Onu interviene

Il video sta facendo il giro del mondo, soprattutto nelle chat di chi si oppone a restrizioni e vaccini anti-Covid: un uomo viene azzannato da un cane della polizia durante i duri scontri avvenuti domenica 2 gennaio ad Amsterdam nel corso di una manifestazione non autorizzata promossa da diverse sigle, molte no vax, per protestare contro il lockdown imposto dal governo olandese.

L'uomo, secondo quanto riportano i media locali, faceva parte di un gruppo di manifestanti che avrebbe provato a sfondare un cordone di polizia in risposta alla richiesta delle stesse forze dell'ordine di mettere fine al sit-in. L'uomo è stato morso alla mano ed è stato poi medicato in ospedale. Non si sa il numero esatto di feriti tra i menaifestanti, mentre gli agenti hanno segnalato che quattro loro colleghi hanno avuto bisogno di cure mediche.

Call for evidence:



In preparation for my official visit in 2022 to #Netherlands, #Poland & #France focusing on #PoliceViolence, I invite victims, witnesses & NGO to submit verifiable evidence (Eng/Fre) on this & other incidents:



??sr-torture@ohchr.org (confidentiality assured) https://t.co/B4kPL9sxJ0 — Nils Melzer (@NilsMelzer) January 2, 2022

Nonostante il divieto imposto alla vigilia dalle autorità, ad Amsterdam si sono radunate circa 10mila persone per protestare contro le misure Covid. Al termine degli scontri, sono stati arrestati 30 manifestanti, di cui nove sono ancora in custodia. Sette di loro sono sospettati di aver usato violenza contro gli agenti, ha detto un portavoce della polizia. Gli altri due sono sospettati di vari altri reati, compreso il possesso di armi.

Quanto successo domenica potrebbe avere dei risvolti legali: diverse persone hanno presentato denunce contro l’uso della forza da parte della polizia. E anche il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, Nils Melzer, ha commentato polemicamente su Twitter le immagini dell’intervento delle forze dell'ordine olandesi. Melzer ha invitato eventuali testimoni a farsi avanti.