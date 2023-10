Cane al volante di un'auto: multato per eccesso di velocità

Quando la foto ha cominciato a circolare sui social, in molti hanno gridato alla bufala. Ma ci ha pensato la polizia, sul suo account Facebook ufficiale, a chiarire che la notizia era, purtroppo, vera: quello che si vede al posto di guida di un'auto lanciata oltre il limite di velocità in una strada trafficata è proprio un cane. È successo a Senica, in Slovacchia

Chiaramente, il cane era seduto sulle ginocchia dell'autista, un 31enne della zona. Ma nella foto scattata dall'autovelox si vede solo il muso dell'animale. L'autista, che è stato fermato dalla polizia e multato, si è giustificato sostenendo che il cane gli si era buttato sulle ginocchia, ma gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere senza trovare movimenti improvvisi del veicolo. Cosa che fa pensare che il 31enne abbia volutamente fatto provare al suo animale l'ebrezza di stare al posto di guida mentre l'auto correva ad alta velocità.

"Quando si trasporta un cane, occupatevi della sicurezza dell'animale e dell'intero equipaggio in auto. Anche un piccolo animale può mettere in pericolo la tua vita", ha ricordato la polizia su Facebook. "Esistono una serie di sistemi di protezione che i proprietari di animali dovrebbero assolutamente utilizzare", ha aggiunto.

