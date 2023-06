Calciatrici costrette a mostrare la vagina ai Mondiali: "Volevano assicurarsi che fossimo donne"

Per partecipare ai Mondiali di calcio hanno dovuto "mostrare i loro genitali" a un medico, quando sarebbe bastato un rapido tampone alla bocca. È quanto ha denunciato Nilla Fischer, calciatrice della Nazionale svedese, in una autobiografia appena pubblicata.

L'episodio risale ai campionati mondiali di calcio femminile in Germania del 2011. In quell'occasione, tre federazioni africane (Nigeria, Sudafrica e Ghana) presentarono un esposto alla Fifa in cui accusavano la Guinea equatoriale di aver inserito degli uomini nella loro squadra femminile. Due settimane prima dell'inizio della competizione, la Fifa ha risposto alle accuse pubblicando delle linee guida sul riconoscimento del genere delle calciatrici. Tali linee, tuttora in vigore, si limitano a chiedere alle nazionali di firmare un'autocertificazione in cui si garantisca che le componenti della loro squadra siano "di un genere appropriato". La Fifa ha anche chiarito che "spetta a ciascuna" federazione "garantire il sesso corretto di tutti i giocatori indagando attivamente su qualsiasi deviazione percepita nella caratteristica sessuale secondaria".

Il metodo più usato dalle nazionali per accertare il genere delle proprie calciatrici è stato quello di un test salivale tramite un semplice tampone. La Svezia, a quanto pare, è andata oltre. Prima dell'inizio dei Mondiali, racconta Fischer, "ci è stato detto di non raderci 'laggiù' e che avremmo dovuto mostrare i nostri genitali a un dottore". Il test, definito umiliante dalla calciatrice, è stato condotto da una fisioterapista donna alla presenza del medico (maschio) della squadra, Mats Borjesson, il quale, racconta sempre Fischer, è rimasto di spalle e prendeva nota dei risultati dell'analisi della fisioterapista.

