Cadaveri sottratti agli obitori e rivenduti a 1.200 euro l'uno

Sottraevano illegalmente cadaveri agli obitori e agli ospedali per poi rivenderli per 1.200 euro l'uno alle università, che li utilizzavano ai fini della ricerca o di studio. È l'accusa mossa a un gruppo criminale sgominato dalla polizia spagnola a Valencia.

Secondo quanto riportano i media locali, il gruppo, composto da quattro spagnoli tra i 41 e i 74 anni, si avvaleva di due pompe funebri per falsificare i documenti dei cadaveri e rimuoverli dagli ospedali o da residenze per anziani. Per essere sicuri che nessuno presentasse reclamo, il gruppo prendeva di mira persone decedute che non avevano parenti prossimi, preferibilmente stranieri o che avevano avuto condizioni di vita precarie in vita. Una volta ottenuti i corpi, questi venivano rivenduti alle università per 1.200 euro l'uno.

Il business non finiva qui: le due stesse pompe funebri si occupavano di cremare i cadaveri dopo che le università avevano terminato le loro attività. Gli atenei pagavano le pompe funebri per questo servizio, ma gli inquirenti hanno scoperto che per massimizzare i ricavi, i corpi venivano cremati insieme ad altri cadaveri. "Sembra che gli indagati abbiano approfittato della dissezione e dello smembramento dei cadaveri per deporli nelle bare di altre persone decedute, effettuando la cremazione di più cadaveri in un unico incenerimento", si legge in una nota.

La polizia ha scoperto il giro d'affari in seguito alla segnalazione di un Comune della provincia di Valencia: qui, alcuni residenti avevano lanciato una raccolta di beneficienza per pagare il funerale di un loro concittadino. Il cadavere dell'uomo, però, non è mai tornato a casa. Lo smarrimento del corpo ha fatto scattare le indagini, che hanno portato all'arresto dei quattro componenti del gruppo e alla denuncia di due dipendenti delle pompe funebri utilizzate dai criminali.