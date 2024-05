Cadavere fatto a pezzi trovato in una valigia: il killer si consegna alla polizia 

Il corpo senza vita di un uomo, smembrato e con segni di bruciatura, è stato rinvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio, in una valigia abbandonata sotto il ponte ferroviario di Austerlitz a Parigi, in Francia. A scoprire il cadavere i vigili del fuoco, intervenuti sul posto per spegnere un incendio divampato tra la spazzatura. Nelle ore successive al ritrovamento un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato al commissariato di La Défense dicendo di essere l'autore dell'omicidio. In particolare l'uomo, risultato positivo al test per la cocaina e l'alcol, ha spiegato che si prendeva cura dell'uomo che ha ucciso. Si trattava di un 56enne malato di sclerosi multipla.

Secondo quanto raccontato dall'indagato alla polizia, il delitto sarebbe avvenuto il mese scorso, al culmine di una lite scaturita per il comportamento del 56enne: mentre stava svolgendo le sue mansioni, il 34enne avrebbe sentito la vittima rivolgersi in maniera irrispettosa nei confronti della moglie. Un gesto che ha innescato la furia omicida del giovane, che prima ha ucciso a mani nude la persona di cui doveva prendersi cura, e poi ha conservato il cadavere nel suo appartamento prima di decidere di farlo a pezzi e metterlo in alcun in una valigia e in alcune borse.

L'omicida è noto alla polizia per l'uso di stupefacenti, violenza aggravata, ricettazione, associazione a delinquere, violenza contro l'autorità, furto, minacce di morte e furto con scasso, tutti reati commessi tra il 2008 e il 2020. Adesso il 34enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio intenzionale.