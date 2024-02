Affittano un appartamento su Airbnb per il weekend, ma all'interno c'è un cadavere

Una macabra scoperta macabra ha stroncato sul nascere il weekend fuori porta organizzato da una coppia francese. Tramite la nota piattaforma d'affitti brevi Airbnb, i due avevano prenotato un appartamento nella cittadina di Hœnheim, vicino Strasburgo, dove trascorrere il fine settimana del 10 e 11 febbraio.

Come concordato con il proprietario, arrivati all'appartamento hanno ritirato le chiavi sotto lo zerbino ma, quando hanno aperto la porta, si sono trovati faccia a faccia con un corpo senza vita disteso sul pavimento.

Sconvolti, i turisti hanno allertato immediatamente la polizia locale. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni, amico del proprietario di casa da lui incaricato di occuparsi degli alloggi. Come riporta Les dernières nouvelles d'Alsace, nell'appartamento non sarebbero presenti tracce di colluttazione e il decesso sembrerebbe legato a cause naturali. Per fare piena luce sulle circostanze legate alla morte dell'uomo, è stata comunque aperta un'indagine e disposta l'autopsia sul corpo.

Da parte loro, i vacanzieri hanno deciso di rinunciare alla fuga in Alsazia e tornare rapidamente a casa loro, nella regione della Mosella.