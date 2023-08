Cacciatore di pedofili condannato per possesso di foto pedopornografiche

La burocrazia tedesca vince su tutto, anche sugli autoproclamatosi giustizieri. Un cacciatore di pedofili è stato condannato a pagare una multa di 2.400 euro per possesso di materiale pedopornografico. Materiale che usava per far venire allo scoperto i criminali e denunciarli alla polizia. È successo a Krefeld, in Germania.

Il cacciatore, un uomo di 31anni, fa parte di un gruppo di venti persone che rintraccia e denuncia pedofili su Internet. La tecnica utilizzata è di fingersi minorenni sulle chat, e per confermare la loro identità inviano delle foto pedopornografiche che sono state prelevate dai siti del dark web. Il 31enne ha già inviato un centinaio di denunce alla polizia, che hanno consentito l'avvio di azioni penali.

Ma il zelo di un agente gli è costato caro: l'uomo è stato infatti denunciato per il possesso una serie di foto che usava per stanare i pedofili. Nonostante la polizia sapesse di questa finalità, la legge è legge: il possesso è vietato. Da qui, la multa di 2.400 euro.

Continua su Today...