Va a caccia di cinghiali ma spara e uccide la moglie

Una donna britannica è morta dopo essere stata gravemente ferita da un colpo di fucile sparato dal suo compagno, che stava partecipando con altri cacciatori a una battuta di caccia al cinghiale. È successo nel nord della Francia, nella cittadina bretone di Goudelin.

“Il cacciatore è in stato di shock", afferma Laurent le Faucheur, sindaco della città. “È stato ricoverato in ospedale. Si chiede cosa gli stia succedendo. Deve essere aiutato”, ha raccontato il primo cittadino. La 67enne è stata ferita "sopra il cuore" e trasportata all'ospedale di Saint-Brieuc, in Bretagna, dove è morta intorno a mezzogiorno, ha dichiarato il procuratore Nicolas Heitz.

"I cacciatori stavano avanzando in un campo di mais quando uno di loro, un uomo di 69 anni, in circostanze ancora da determinare, ha sparato con il suo fucile a tracolla, con la canna puntata verso la schiena" della donna, secondo un comunicato stampa pubblicato dall'ufficio del procuratore e citato dai media locali.

Francia vuole l'alcoltest per i cacciatori

È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo durante attività di caccia e il pubblico ministero ha affidato le indagini alla Brigata di ricerca della compagnia di Saint-Brieuc e all'Ufficio francese per la biodiversità. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, gli inquirenti stanno indagando sulle cause, mentre l’autopsia sul corpo della donna è prevista per questo giovedì.