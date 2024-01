Si è schiantata una cabinovia

Quattro persone sono rimaste gravemente ferite in seguito allo schianto di una cabinovia in Tirolo, Austria. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.20 di oggi, martedì 9 gennaio. L'impianto è quello di Acherkogelbahn, nel comprensorio sciistico di Hochoetz, una trentina di chilometri a ovest di Innsbruck. Secondo la polizia, l'incidente sarebbe stato provocato dalla caduta di un albero sui cavi dell'impianto.

Le autorità hanno riferito che non sembra essersi trattato di un difetto tecnico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e sono operativi anche gli elicotteri. Non si sa ancora nulla sull'identità dei feriti.

L'impianto sciistico di Hochoetz è composto da circa sessanta cabine: solo una è precipitata, mentre le altre sono rimaste agganciate alla fune portante. Al momento dello schianto in zona non c'era vento e dunque non si spiega l'improvvisa caduta dell'albero. Andrà fatta chiarezza.

Il servizio negli impianti di risalita è momentaneamente sospeso. La compagnia che lo gestisce ha comunicato di aver trasferito tutti gli ospiti in montagna o a valle. Nel comprensorio le altre attività sciistiche proseguono.