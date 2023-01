Bullizzato perché gay, 13enne si suicida: i genitori denunciano la scuola

Aveva dichiarato ai compagni di scuola di essere gay, e da quel momento è stato oggetto di continui atti di bullismo. Lo aveva riferito ai genitori, che avevano a loro volta denunciato le violenze subite dal figlio ai suoi insegnanti. Ma le vessazioni sono continuate, e il 7 gennaio scorso, Lucas, 13 anni, ha deciso di togliersi la vita, suicidandosi nella sua di Golbey, piccole centro sui Vosgi, in Francia. Lo riportano i media locali.

Il caso ha suscitato clamore in tutto il Paese: appena un anno fa, un'altra giovanissima vittima di bullismo si era tolta la vita. E oggi come allora, sotto accusa è finita la scuola. I genitori di Lucas hanno annunciato, per voce del loro avvocato, che presenteranno una denuncia, rivolta in particolare ai responsabili dell'istituto in cui studiava il figlio. Secondo quanto dichiarato dal pubblico ministero, Frédéric Nahon, la madre del ragazzino aveva denunciato già nel settembre scorso al servizio scolastico locale i presunti "atti di molestia commessi dagli studenti del suo istituto, a causa della sua omosessualità". Ma dopo aver convocato i presunti responsabili, la scuola non aveva preso provvedimenti.

Secondo quanto sostenuto dal provveditorato, il preside non aveva intrapreso azioni perché, durante un incontro successivo alla denuncia dei fatti e alla convocazione degli studenti, la famiglia di Lucas avrebbe comunicato che non si erano verificati più episodi di bullismo. Su questo aspetto farà luce l'inchiesta che verrà aperta in seguito alla denuncia dei genitori.

Sul caso è intervenuta la first lady Brigitte Macron, che ha fatto della lotta al bullismo scolastico "la sua battaglia": Sono favorevole alla sensibilizzazione del personale docente e di coloro che lavorano nelle università e nelle scuole superiori per identificare meglio i casi di molestie", ha affermato a Le Parisien.